São José dos Campos recebe prêmio de excelência educacional

Cláudio Souza





Secretaria de Educação e Cidadania

Colaborou a assessora Fernanda Niquirilo

A Prefeitura de São José dos Campos será destaque na alfabetização em evento nesta terça-feira (25), no Memorial da América Latina, em São Paulo. A premiação integra o programa Alfabetiza Juntos SP, do Governo do Estado, que é destinado aos 645 municípios paulistas e às 91 diretorias de ensino.

O objetivo é garantir a alfabetização das crianças até o 2º ano, além de dar suporte e apoio aos alunos do 3º ao 5º ano. Esse reconhecimento reforça o compromisso da cidade com a educação e qualidade do ensino, refletindo o empenho de toda a rede municipal.

Durante a cerimônia, haverá uma breve celebração em homenagem aos municípios destaques na alfabetização e a entrega do prêmio Excelência Educacional.

Alfabetização e leitura

Com ações estratégicas voltadas à alfabetização, a Prefeitura investe na formação contínua dos professores, na contratação de profissionais, no programa Recupera Alfabetização – que intensifica o ensino com materiais estruturados e jogos pedagógicos – e na busca ativa de alunos para garantir que nenhuma criança fique para trás.

Além disso, são metas da Prefeitura a criação de programas voltados para a alfabetização na idade certa e também de leitura para que os alunos da rede municipal sejam fluentes nessa competência.

Alfabetiza Juntos

O programa Alfabetiza Juntos foi lançado pelo Governo do Estado em 2024, com a meta de ter 90% de crianças leitoras até 2026. De acordo com a última avaliação, no segundo semestre do ano passado, o número de estudantes do 2º ano do ensino fundamental que sabem ler adequadamente na rede pública paulista avançou 57%.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Educação e Cidadania