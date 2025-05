Bosque dos Papagaios passa por obras de revitalização; local continua aberto para visitação

Foto: Divulgação Semuc





Espaço de preservação da Biodiversidade Amazônica, o Parque Ecológico Bosque dos Papagaios, no bairro Paraviana, passa por revitalização na infraestrutura, durante os próximos meses.

Assim, a obra, que segue até início de julho, ocorre de forma gradual para evitar o estresse dos animais e manter o ambiente aberto para visitação pública.

Criado em julho de 2009 para garantir a proteção da fauna e flora, o bosque é um local de lazer, conservação e educação ambiental. Segundo o superintendente de sustentabilidade, Leandro Silveira, a proposta da revitalização é garantir que esse refúgio natural continue um ponto de encontro harmonioso entre os visitantes e o meio ambiente.

“A população que frequenta o Bosque dos Papagaios pode continuar com as visitas, pois o local seguirá aberto ao público. Começamos a obra pela trilha pavimentada e apenas uma pequena parte foi interditada para o trabalho das equipes. A programação prevê que no aniversário do parque, em 6 de julho, esteja tudo pronto”, disse.

Recuperação de trilhas pavimentadas, troca de placas informativas sobre a fauna e flora, piscina para a anta, faixada, revitalização de banheiros, reforma de bancos e lixeiras, estão entre as melhorias as serem feitas no Bosque dos Papagaios. Moradora do bairro Mecejana, a acompanhante terapêutica, Nathy Silva, visitou o local pela primeira vez e ficou encantada.

“Estou achando tudo lindo. Os animais superanimados, como araras e papagaios, deixam o lugar ainda mais especial. Estou achando o espaço confortável e acolhedor. Vi que estão fazendo uma obra, mas não tem atrapalhado o passeio. Dá para visitar os animais de forma bem tranquila, sem intercorrências. Pretendo vir mais vezes, pois estou gostando muito”, contou.

Funcionamento do bosque

Aberto durante todos os dias, exceto feriados, pontos facultativos e às segundas-feiras, o funcionamento do bosque é das 8h às 18h durante a semana.

Por fim, aos fins de semana, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Vale ressaltar que não é permitido alimentar os animais, entrar com animais domésticos e bebida alcoólica, além de consumir alimentos nas trilhas, fumar e descartar resíduos de forma irregular.

Fonte: Da Redação