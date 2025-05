ASSISTIR Náutico x Confiança Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (10/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Náutico x Confiança é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (10) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

O confronto entre Náutico x Confiança, válido pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025, promete ser decisivo para ambas as equipes. A partida ocorrerá neste sábado (10), às 17h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife.

🏟️ Detalhes da Partida

Data e Hora: 10 de maio de 2025, às 17h (Brasília)

10 de maio de 2025, às 17h (Brasília) Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)

Estádio dos Aflitos, Recife (PE) Competição: Campeonato Brasileiro Série C – Rodada 5

Campeonato Brasileiro Série C – Rodada 5 Transmissão: DAZN e Nosso Futebol+ ()

🔍 Análise das Equipes

🟥 Náutico

O Náutico chega ao confronto em busca de sua primeira vitória na competição. Com quatro partidas disputadas, o time acumula dois empates e duas derrotas, ocupando a 18ª posição na tabela. O ataque alvirrubro marcou apenas dois gols na Série C, evidenciando dificuldades ofensivas. Defensivamente, a equipe sofreu quatro gols, mantendo uma média de 1 gol por jogo. O artilheiro da equipe é Marcos Ytalo Benicio da Silva, com 1 gol, e Patrick Allan da Silva Mol Gonçalves lidera em assistências, com 3 passes para gol.

🔵 Confiança

O Confiança, por sua vez, apresenta um desempenho ligeiramente melhor. Com quatro jogos disputados, o time conquistou uma vitória e sofreu três derrotas, ocupando a 16ª posição na tabela. O ataque do Confiança balançou as redes cinco vezes na Série C, com média de 1,25 gols por partida. Ronald dos Santos dos Reis é o principal goleador da equipe, com 2 gols, enquanto Rafael de Jesus Mariano contribui com assistências. (APWin)

📊 Histórico de Confrontos

Nos últimos seis encontros entre Náutico e Confiança, o time sergipano leva vantagem, com três vitórias contra duas do Náutico e um empate. No entanto, é importante destacar que o Náutico venceu a última partida disputada em casa, em 2024, por 2 a 1.

📈 Previsões e Expectativas

Segundo análises estatísticas, o confronto tende a ser equilibrado. A previsão é de um empate por 1 a 1, com chances de ambos os times marcarem. Além disso, espera-se um jogo com menos de 2,5 gols, considerando o desempenho ofensivo limitado das equipes. (Forebet Predictions)

🧠 Palpite

Dado o histórico recente e as estatísticas apresentadas, um empate com gols parece ser o desfecho mais provável para este confronto. Ambas as equipes buscam recuperação na competição e devem entrar em campo com estratégias cautelosas.

Para acompanhar o jogo ao vivo, acesse a transmissão no DAZN ou Nosso Futebol+. Além disso, o 365Scores oferece cobertura em tempo real, com estatísticas detalhadas e atualizações constantes. (365Scores) (365Scores)(Goal)

Para uma análise mais aprofundada do confronto, confira o vídeo pré-jogo abaixo:(YouTube)

PRÉ-JOGO – Náutico x Confiança – Série C 2025

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

