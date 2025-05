23ª Semana Nacional de Museus terá programação especial e gratuita em Sorocaba a partir de terça-feira (13) – Agência de Notícias

Sorocaba receberá, de 13 a 16 de maio, uma programação especial e gratuita como parte da 23ª Semana Nacional dos Museus, realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), com exposição, apresentação de projetos e exibição de documentário.

Promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a Semana comemora o Dia Internacional de Museus (18 de maio) em todo o Brasil. Neste ano, o tema escolhido é “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”, proposto pelo Conselho Internacional de Museus (Icom) com foco em três subáreas temáticas principais: patrimônio imaterial, juventude e novas tecnologias.

Em 2025, a iniciativa sugere uma discussão sobre o futuro dos museus, destacando sua importância no papel de agente de transformação em comunidades dinâmicas e diversificadas. “A programação preparada pela equipe dos nossos museus garante que a população tenha acesso a informações importantes acerca do assunto. Vivemos em um momento de rápidas transformações e com muitos novidades, precisamos caminhar unindo cultura e tecnologia”, destaca o secretário da Secult, Luiz Antonio Zamuner.

Programação do Museu Histórico Sorocabano

De 13 de maio a 17 de junho, a população pode conferir a exposição “Tempo Espaço”, da artista visual Liliana Alves, no Museu Histórico Sorocabano (MHS) , localizado na Rua Teodoro Kaisel, s/nº, na Vila Hortência, anexo ao Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”.

Outra atividade será a apresentação do Kit Didático de arqueologia, pela proponente Larissa Losada e os alunos do Centro de Culturas Indígenas (CCI) da UFSCar, na quinta-feira (15), das 15h às 17h. Larissa possui graduação em Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) – Campus de Presidente Prudente (2017)/Universidade de Tecnologia e Economia de Budapeste – Hungria (2014-2015), e em História, pela Universidade de Sorocaba (2023). Cursou especialização em Museografia e Patrimônio Cultural pela Claretiano (2021) e é mestre pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia (2022), da Universidade de São Paulo (USP).

Já na sexta-feira (16), das 15h às 16h30, os visitantes contarão com a apresentação do projeto “MHS e a Comunidade”, realizada pela museóloga da Secult, Daniella Moreira, no MHS. O projeto é uma aproximação do museu com os moradores do entorno e, na ocasião, serão apresentadas iniciativas que promovam a atualização das iniciativas tanto do MHS, quanto do Zoológico Municipal.

Programação do Museu da Estrada de Ferro Sorocabana

Também na sexta-feira (16), das 18h às 19h, o público é convidado a prestigiar a exibição do documentário “A Sorocabana: Ferrovia-Cultura”, no Museu da Estrada de Ferro Sorocabana (MEFS). Produzido por Márcio Schimming Dias Lopes e Tauana Fontão, a partir de recursos da Lei de Incentivo a Cultura (LINC) de Sorocaba, em 2011, o filme apresenta casos, experiências e cotidiano que narram a história da Estrada de Ferro Sorocabana.

O MEFS está localizado na Praça Jardim Maylasky, na Avenida Afonso Vergueiro, s/nº, no Centro. Mais informações sobre a programação da 23ª Semana Nacional dos Museus em Sorocaba podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, pelo telefone (15) 3231-1026 ou pelos e-mails: museusdesorocaba2@gmail.com e mhsorocabano@gmail.com.