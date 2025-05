Chuvas causam estragos e mobilizam Corpo de Bombeiros Militar em várias regiões de Santa Catarina

Foto: Divulgação /CBMSC

As chuvas que atingiram o Estado de Santa Catarina nesta sexta-feira, 9, e durante a madrugada deste sábado, 10, mobilizaram diversas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), com atendimentos concentrados principalmente na região Oeste, onde foi registrado uma morte relacionada ao evento climático.

Ainda no Oeste catarinense, os municípios de Palmitos e Caibi foram fortemente afetados por ventos intensos e chuvas volumosas, a partir das 14h30 de sexta-feira. As equipes do CBMSC em Palmitos atenderam 20 ocorrências, incluindo destelhamentos, quedas de árvores sobre residências, redes elétricas e vias públicas, além de entregas de lonas e desobstrução de estradas.

Durante a operação, foram distribuídos aproximadamente 1.800 m² de lona para 50 famílias atingidas e realizados 30 cortes emergenciais de árvores. As ações contaram com o apoio das prefeituras e defesas civis municipais de Caibi e Palmitos, além da Celesc.

Na região da Grande Florianópolis, até a manhã deste sábado, foram registradas 12 ocorrências de corte de árvores, com atuação das guarnições de Florianópolis e municípios vizinhos. Os atendimentos envolveram obstrução de vias e risco iminente à população, sendo rapidamente controlados.

Foto: Divulgação /CBMSC

Morte em Palmitos

Por volta das 14h55, bombeiros de São Carlos foram acionados para uma ocorrência de queda de árvore sobre uma pessoa na comunidade de Linha Barra do Palmito, no município de Palmitos. No local, foi confirmada a morte de um homem de 51 anos, encontrado sob uma árvore, já sem sinais vitais. Os bombeiros realizaram o resgate da vítima que ficou aos cuidados da Polícia Militar, Polícia Civil e da Polícia Científica.

Em Iporã do Oeste e São João do Oeste, o CBMSC também registrou ocorrências envolvendo quedas de árvores nas rodovias SC-386 e SC-163, com atendimento das guarnições locais e apoio de moradores. Houve ainda atendimento em uma residência atingida por árvore na comunidade de Linha Monte Maria, onde foram registrados danos estruturais e queda de rede elétrica. A área foi isolada e a moradora orientada a não permanecer na casa até a avaliação técnica.

Queda de muro em escola infantil

Foto: Divulgação /CBMSC

Por volta das 14h10 de sexta-feira, o CBMSC foi acionado para atender uma ocorrência de queda de muro em uma escola municipal de ensino fundamental e infantil, em Mondaí. Ao chegar no local, profissionais do educandário já haviam abrigado os alunos em um lugar seguro. Conforme informações locais, uma forte rajada de vento teria provocado a queda de parte de uma parede, no momento em que eram realizadas atividades com os alunos no ginásio. Após a queda, detritos da parede atingiram 06 crianças, que tiveram apenas escoriações leves nas pernas e mãos. As crianças foram avaliadas e, por precaução, conduzidas ao hospital de Mondaí para avaliação médica.

O CBMSC segue em prontidão, monitorando as condições climáticas e atuando para minimizar os impactos dos eventos climáticos em todo o território catarinense.