Sesuz realiza 1ª reunião de trabalho e inicia planejamento de ações de zeladoria

10/05/2025 |

09:00 |

50

A Secretaria de Serviços Urbanos e Zeladoria de João Pessoa (Sesuz) realizou, na tarde desta sexta-feira (9), sua primeira reunião de trabalho com a equipe para planejar as ações no cuidado na preservação dos espaços públicos da cidade.

Recém criada a partir do desmembramento da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedurb), a nova secretaria ficará responsável pela zeladoria de praças, canteiros e parques. A sede da Sesuz é na Avenida Dom Pedro I, nº 473, Centro – antiga sede do Procon-JP.

O secretário de Serviços Urbanos e Zeladoria, Rinaldo Maranhão, destacou a importância desse planejamento e que a criação da Sesuz faz parte de um processo de modernização da gestão do prefeito Cícero Lucena e que tem a finalidade de proporcionar mais qualidade de vida para os moradores de João Pessoa, assim como para os visitantes.

“Temos mais de 200 praças em João Pessoa, além dos canteiros e parques que se espalham pelos 64 bairros da cidade. E a nossa missão é justamente essa, de garantir a preservação desses espaços para uma melhor qualidade de vida da população”, ressaltou Rinaldo Maranhão.