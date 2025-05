Urbam abre inscrições em concursos para três cargos

Ana Lúcia Abranches





Urbam

A Urbam (Urbanizadora Municipal) abrirá inscrições para cadastro reserva em concursos nos cargos de teleatendente, carpinteiro e pedreiro I.

As inscrições deverão ser efetuadas das 8h do dia 13 de maio até às 17h do dia 26 de maio no site da empresa, onde também estarão publicados os editais.

O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar sua inscrição nos espaços públicos disponíveis na cidade de São José dos Campos:

São requisitos gerais a) ser de nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas constantes dos Decretos de nº 70.391, de 12 de abril de 1972, nº 70.436, de 18 de abril de 1972 e na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 12, parágrafo 1º; b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, na data da convocação; c) estar quite com as obrigações eleitorais; d) não ter sido funcionário demitido por justa causa por esta empresa; salvo quando invalidada a sua demissão por decisão judicial; e) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

Cargos

Teleatendente

Ensino médio completo

Salário – R$ 1422,35

Jornada semanal – 36 horas

Taxa de inscrição: R$ 30,00

Carpinteiro

Ensino fundamental completo

Experiência de no mínimo seis (6) meses no cargo, comprovada através de Carteira de Trabalho e Previdência Social

Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” ou superior, dentro do período de validade

Salário – R$ 2.281,64

Jornada semanal – 40 horas

Taxa de inscrição – R$ 30,00

Pedreiro I

Ensino fundamental completo

Experiência de no mínimo seis (6) meses no cargo, comprovada através de Carteira de Trabalho e Previdência Social

Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” ou superior, dentro do período de validade

Salário – R$ 2.281,64

Jornada semanal – 40 horas

Taxa de inscrição – R$ 30,00



