Com apoio da Seed, Boa Vista sedia 12ª Copa Brasil de Águas Abertas e o 4º Troféu Marcelinha Cunha em Boa Vista

Boa Vista se prepara para sediar um dos principais eventos do calendário nacional de esportes aquáticos. Neste domingo, 11, o Lago do Robertinho será o cenário da 12ª Copa Brasil de Águas Abertas e do 4º Troféu Marcelinha Cunha, competições que reúnem mais de 60 atletas de diversos estados brasileiros em provas de resistência, técnica e superação.

As disputas estão divididas em quatro percursos: 250 e 500 metros, válidos pelo Troféu Marcelinha Cunha e voltados para atletas iniciantes, com idades entre 7 e 10 anos; e 1,5 km e 4 km, provas da Copa Brasil que exigem preparo físico e experiência. O clube com maior número de participantes é o Sinpol/RR, com 16 atletas inscritos em todas as distâncias.

A competição contará com representantes de 13 equipes, incluindo clubes do Amapá, Amazonas, Maranhão, São Paulo, Santa Catarina e Roraima. As inscrições foram encerradas em 29 de abril.

O evento é uma realização da Fedar (Federação de Desportos Aquáticos de Roraima), em parceria com a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) e com o apoio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto) e do IDR (Instituto de Desporto de Roraima).

O diretor do IDR, Dinaildo Barreto, destacou a importância da iniciativa: “Apoiamos essa iniciativa porque ela promove não apenas o esporte de alto rendimento, mas também o turismo e o desenvolvimento regional. O IDR acredita no poder transformador do esporte, e essa parceria com a Fedar e a CBDA é estratégica para o crescimento do desporto aquático em nosso estado.”

Para o presidente da Fedar, Deodato Júnior, o evento consolida Roraima como referência nacional na modalidade:

“Estamos felizes com o crescimento da modalidade e com a confiança da CBDA em sediarmos mais uma etapa nacional. A estrutura no Lago do Robertinho está preparada para receber atletas de todas as idades e estados. Será uma grande festa do esporte.”

Equipes participantes

· SINPOL/RR (Roraima)

· Pedro Nicolas (Roraima)

· Aquática Marinho (Roraima)

· Amapá Natação (Amapá)

· Nacional/Aquática Manaus (Amazonas)

· SESI-AM (Amazonas)

· Círculo Militar (São Paulo)

· Itamirim/NovosCielos (Santa Catarina)

· ATLEF/Nina (Maranhão)

