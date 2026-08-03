HMI conclui reavaliação de projeto hospitalar com melhoria de resultados

A iniciativa foi implantada em 2023 na unidade e validada no ano seguinte. Neste ano, a unidade passou por um processo de reavaliação, que analisou a continuidade das melhorias implementadas desde a validação inicial.

“A principal importância é mostrar que a Maternidade seguiu com todos os processos de trabalho que foram implementados e articulados, e percebeu-se que, de fato, demos continuidade com os protocolos assistenciais e houve uma melhoria nos resultados depois desses dois anos”, afirmou o secretário-adjunto da Sesau, Manuel Roque.

Durante a execução do projeto, a Maternidade passou por uma revisão completa dos fluxos internos, com foco na organização dos serviços e na superação de práticas fragmentadas.

“No decorrer do projeto, até 2024, obtivemos um percentual de 58%, e a ideia nessa última avaliação é que ultrapasse os 70%. Melhoramos todos os nossos processos de trabalho dentro da Maternidade com resultados satisfatórios”, destacou o diretor-geral da unidade, Edgar Hoover.