Sanitaristas Mirins de Boa Vista participam de palestra sobre desenvolvimento pessoal

Cerca de 15 alunos do Projeto Sanitaristas Mirins participaram, na manhã desta segunda-feira, 7, de uma palestra com foco em desenvolvimento pessoal para jovens. O evento foi promovido pela Aderr (Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima) e ocorreu no auditório da instituição, em Boa Vista.

A palestra foi conduzida pelo médico veterinário e gerente da GPOA (Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal), Diego Costa. Durante o encontro, os jovens receberam orientações sobre a importância dos estudos, da dedicação e da construção de um projeto de vida.

“Essa palestra entra na vertente do desenvolvimento pessoal deles, já que a gente não trabalha somente a parte da defesa agropecuária, e ela é focada principalmente na formação profissional desses jovens”, explicou Diego.

A ação integra a formação do Projeto Sanitaristas Mirins, desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Aderr, com apoio da deputada Angela Águida Portella, que destinou recursos para a execução da iniciativa.

O Projeto

Voltado para alunos de escolas públicas, o Projeto Sanitaristas Mirins busca formar agentes multiplicadores de Educação Sanitária, por meio da sensibilização e do comprometimento, estimulando o exercício pleno da cidadania e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.

As atividades envolvem a capacitação de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos sobre temas como saúde humana, animal, vegetal, ambiental e segurança alimentar. Também são realizadas ações de conscientização sobre controle e prevenção de doenças em espaços públicos, escolas e instituições.

Ao final do projeto, os participantes que tiverem bom desempenho e comprovada participação nas atividades receberão um tablet e um certificado de conclusão.

