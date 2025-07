atendimento domiciliar do HRMS oferece qualidade de vida e desafoga leitos hospitalares – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



A casa da pequena Kyara, de 12 anos, se transformou em um espaço de acolhimento, cuidado e esperança. Diagnosticada com paralisia cerebral e dependente de ventilação mecânica, ela já enfrentou longos períodos de internação, até ser incluída no SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

Desde 2020, recebe três atendimentos por semana de uma equipe multidisciplinar, o que a manteve fora do hospital nos últimos anos. “É uma tranquilidade saber que minha filha está segura, recebendo tudo o que precisa, sem sair de casa”, resume a mãe, emocionada.

Histórias como a de Kyara são a prova de que o cuidado em saúde pode ir além dos muros do hospital. Em 2025, o SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) já realizou 639 atendimentos, sendo 84 apenas no mês de maio, o maior número desde a criação do serviço, há 15 anos. Com isso, o programa não só amplia o acesso à assistência contínua e humanizada, como também contribui diretamente para a otimização dos leitos hospitalares.

Humanização e eficiência na prática

Criado para atender pacientes com necessidade de cuidados prolongados, o SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) permite a desospitalização segura de quem não precisa mais permanecer internado, mas ainda exige suporte especializado. São pessoas em reabilitação, com doenças crônicas ou em cuidados paliativos.

O atendimento é feito por uma equipe formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais (adulto e pediátrico), psicólogos, assistentes sociais e profissionais administrativos. A partir de julho, o time será reforçado com nutricionistas.

“O atendimento domiciliar é uma ferramenta essencial da gestão hospitalar moderna”, destaca o diretor-geral do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), Paulo Limberger. “Além de melhorar a qualidade de vida do paciente, também otimiza os recursos hospitalares e abre leitos para novos casos que necessitam de internação”.

Números que refletem cuidado

Desde sua criação, o SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) já acompanhou 1.724 pacientes, ultrapassando 73 mil atendimentos e percorrendo mais de 500 mil quilômetros para levar cuidado até os lares dos moradores de Campo Grande. Atualmente, a equipe atende pacientes nos bairros localizados nos distritos sanitários da Lagoa e do Anhanduizinho, tanto do próprio HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) quanto da rede municipal.

O processo de inclusão no programa é rigoroso e passa por uma avaliação detalhada da equipe multiprofissional, que analisa desde a localização do paciente até as condições sociais e clínicas. Após o pedido de inserção no serviço, o paciente passa por avaliações da assistente social, médico, enfermeiro e fisioterapeuta, que definem a elegibilidade.

Em maio, o serviço registrou recorde de solicitações, com 64 pedidos recebidos e 29 novos pacientes admitidos. “A rede tem entendido melhor o perfil adequado para o atendimento domiciliar, o que melhora muito a triagem e fortalece os resultados”, explica a médica Alexandra Casarin, responsável pelo SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar).

Encontro fortalece a rede de atenção domiciliar

Com o objetivo de fomentar o debate e capacitar ainda mais os profissionais que atuam nesse modelo de cuidado, o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) e a SES (Secretaria de Estado de Saúde) promovem neste sábado (5), o III Encontro Sul-Mato-Grossense de Atenção Domiciliar.

Com o tema “Fortalecendo a Atenção Domiciliar em Mato Grosso do Sul”, o evento vai reunir gestores, profissionais da saúde e equipes multiprofissionais para oficinas práticas, rodas de conversa e aulas com especialistas renomados, como a coordenadora nacional do programa Melhor em Casa, Mariana Borges Dias, do Ministério da Saúde.

Presente e futuro do cuidado

A evolução do SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) nos últimos anos mostra como o cuidado domiciliar é uma resposta eficaz e humana às demandas da saúde pública. Ao garantir que pacientes como Kyara recebam tratamento contínuo e especializado no conforto do lar, o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) não só transforma vidas, como também ajuda a construir um sistema mais sustentável e eficiente.

“Nossa missão é fazer com que cada atendimento domiciliar represente mais do que um procedimento técnico, seja uma demonstração de respeito, presença e compromisso com o bem-estar das famílias atendidas”, conclui Alexandra Casarin.

Taynara Foglia, Comunicação Governo de MS

Foto: Patrícia Belarmino/HRMS