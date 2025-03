Roraima possui atrativos apontados por estudo da Embratur

A Embratur (Empresa Brasileira de Turismo) divulgou recentemente a revista “Tendências do Turismo em 2025”, destacando as oportunidades que o país oferece para atender os turistas em busca de experiências autênticas e inesquecíveis. Roraima, rico em cultura e belezas naturais, se prepara para se tornar um destino cada vez mais atrativo para visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo, de acordo com as informações do periódico.

Uma das tendências apresentadas é a prática do em Roraima, onde as comunidades Kauwê, em Pacaraima, e Raposa I, em Normandia, são exemplos de locais que oferecem experiências únicas de convivência com a cultura indígena. Os visitantes têm a oportunidade de aprender sobre tradições, artesanato e modos de vida, contribuindo para a preservação das culturas locais.

Boa Vista também é apontada como opção de destino. As praças da cidade, como a Praça do Centro Cívico e a Praça das Águas, proporcionam espaços de lazer e eventos culturais, enquanto o Parque Anauá oferece áreas verdes e opções de esportes ao ar livre. O centro histórico de Boa Vista é um convite para conhecer a arquitetura e a história da capital, tornando-se um ponto de interesse para os turistas, que ainda podem se deliciar com as belas praias de rio e a culinária regional.

Outro ponto forte é o Monte Roraima, o mais procurado por amantes do segmento e um dos que mais possuem empresas ofertantes de pacotes, seja aqui no Brasil ou na Venezuela. Acessado pelo país vizinho, o monte oferece trilhas desafiadoras e vistas espetaculares.

A Serra de Tepequém está classificada como tendência de conexão com a natureza, com cachoeiras deslumbrantes e opções de hospedagem que respeitam o meio ambiente. A história da região e suas belezas naturais atraem turistas em busca de tranquilidade e contato direto com a fauna e flora locais.

Segundo o diretor do Departamento de Turismo da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima), Bruno Muniz de Brito, Roraima se posiciona como um destino turístico promissor, capaz de oferecer experiências diversificadas e autênticas. A combinação de cultura, aventura e preservação ambiental cria um cenário ideal para atrair turistas em 2025 e nos anos seguintes.

“Temos verificado o crescimento da atividade turística com a oferta de empresas e profissionais que promovem experiências autênticas em Roraima, fazendo com que os turistas tenham segurança quando da visitação em todos os nossos atrativos. Todos esses atrativos constam do nosso novo material de divulgação em três idiomas que será distribuído nos eventos promocionais em 2025”, disse o diretor.

Para acessar e contratar empresas e profissionais que atuam na recepção de turistas em Roraima basta acessar o link, onde constam prestadores de serviços turísticos devidamente registrados no Cadastur.

