Prefeito realiza encontro para apresentar objetivos da Força de Elite da Guarda Municipal na região da Tijuca – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Atuação da Força Municipal começa no domingo, na região da Tijuca – Foto: Fábio Motta/Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e o secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale, participaram, neste sábado (25/04), de encontro com empresários, comerciantes e síndicos da Tijuca para apresentar os objetivos da Força Municipal nas regiões de São Francisco Xavier e Afonso Pena. A atuação começa neste domingo (26/04) na região.

— Metade dos crimes de roubos e furtos da cidade se concentram em cinco por cento do território da cidade. A gente listou esses segmentos de rua, de esquina, às vezes um ponto de ônibus específico, onde se concentra metade desses crimes e montamos um mapa com as ruas onde tem o maior concentração desses crimes na Tijuca. Então a lógica do policiamento que será feito aqui é orientada cem por cento à hora e ao lugar exato onde acontece o problema. Então o que a gente espera é que esse tipo de crime reduza muito a partir de estratégia e planejamento — afirmou o prefeito.

A Divisão de Elite da GM-Rio – Força Municipal chega à Zona Norte iniciando a nova etapa de expansão do policiamento preventivo e ostensivo na cidade. A atuação abrange o perímetro que inclui a Rua São Francisco Xavier e a Praça Afonso Pena, seguindo o modelo de atuação baseado na análise de manchas criminais, com o efetivo posicionado nos horários e locais com grande incidência de roubos e furtos.

— Hoje a gente conversa com os comerciantes, empresários, síndicos aqui dessa região da Tijuca justamente para apresentar a Força Municipal, que desde o dia 15 de março já está atuando em outras áreas da cidade, e mostrar pra população como vai funcionar o trabalho aqui na Tijuca com muito monitoramento, muita gestão, muito trabalho, os agentes proativos nas ruas, prestando atenção no terreno, fazendo abordagens preventivas para garantir segurança e direito de vir para a população especialmente da Tijuca — disse o secretário Brenno Carnevale. — A expectativa da população é muito grande porque é mais uma força de segurança que vai atuar na região. Essa atuação na verdade da força municipal é muito bem-vinda. E é interessante inclusive o uniforme desse servidor que chama a atenção, isso pra população é uma referência também. A gente está com uma expectativa muito grande — disse João Alberto Britto, presidente da Associação Empresarial de Moradores Nova Tijuca e do Conselho Comunitário de Segurança da Grande Tijuca.

Desde o início das atividades, em 15 de março, às ações da Força Municipal vêm sendo realizadas de forma faseada. Na primeira etapa, os agentes passaram a atuar na região central da cidade, no perímetro que abrange a Rodoviária do Rio, o Terminal Gentileza e a Estação Leopoldina, além do entorno do Jardim de Alah, na Zona Sul.

Em seguida, o policiamento foi ampliado para a área que compreende a Avenida Presidente Vargas, o Campo de Santana, a Central do Brasil e a Cinelândia, além de chegar à Zona Oeste, em Campo Grande, na região entre o calçadão e a estação de trem do bairro.

A definição das áreas de atuação segue critérios técnicos, com base na análise de manchas criminais e dados estatísticos. Além dessas áreas, a expansão do policiamento continuará sendo realizada de forma faseada, com mais 17 perímetros a serem incorporados, seguindo uma ordem que será estabelecida com base na análise de dados e anunciada nas reuniões do CompStat Rio.