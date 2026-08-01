Amanhã tem esporte, energia e muita animação em Guaratinguetá! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá convida toda a população para prestigiar a 2ª Corrida da AGC, um evento que reúne atletas, famílias e amantes da atividade física em um momento especial de saúde e bem-estar.

A largada acontece às 7h, com percursos de corrida (5km e 10km) e caminhada (4 km), movimentando a cidade e incentivando hábitos saudáveis.

Hoje (25/04) acontece a retirada dos kits, das 13h às 17h, na Avenida Presidente Vargas, próximo ao nº 345 (recuo da bateria).

Venha torcer, apoiar os participantes e fazer parte desse grande evento!