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Amanhã tem esporte, energia e muita animação em Guaratinguetá! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A Prefeitura de Guaratinguetá convida toda a população para prestigiar a 2ª Corrida da AGC, um evento que reúne atletas, famílias e amantes da atividade física em um momento especial de saúde e bem-estar.

 

A largada acontece às 7h, com percursos de corrida (5km e 10km) e caminhada (4 km), movimentando a cidade e incentivando hábitos saudáveis.

 

 Hoje (25/04) acontece a retirada dos kits, das 13h às 17h, na Avenida Presidente Vargas, próximo ao nº 345 (recuo da bateria).

 

Venha torcer, apoiar os participantes e fazer parte desse grande evento! 

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