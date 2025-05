Conferência discute políticas públicas de saúde com participação popular em 2025 – Agência de Notícias

O Conselho Municipal da Saúde de Sorocaba, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizará, no dia 31/5, das 8h às 13h, as Conferências Locais de Saúde nas 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, que são preparatórias para a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Sorocaba.

O objetivo da iniciativa é discutir políticas públicas de saúde, bem como avaliar a situação de serviços de saúde disponíveis, propor diretrizes e fortalecer o controle social de participação popular no SUS.

O tema central será “O SUS que Queremos: Saúde como Direito à Vida”. Além das discussões do tema central e de seus eixos, e do levantamento e aprovação de propostas no âmbito da saúde, serão eleitos(as) Delegados(as) em cada unidade, que serão responsáveis pela aprovação das melhores propostas para a saúde pública do município na 10ª Conferência Municipal de Saúde.

Participam usuários do SUS, trabalhadores da saúde e profissionais que atuam na rede pública, além de gestores e prestadores de serviço de saúde.

Confira o endereço das Conferências Locais de Saúde:

UBS Angélica – Rua Gabriel de Lara, 255

UBS Aparecidinha – Rua Joaquim Machado, 62

UBS Barão – Rua Afonso Muraro, 41

UBS Barcelona – Rua Colômbia, 253

UBS Brigadeiro Tobias – Rua Ana Gomes Correa, 55

UBS Cajuru – Avenida Paraná, 3719

UBS Carandá – R: José Jesus Infanti, 240

UBS Cerrado – Rua Visconde do Rio Branco, 885

UBS Éden – Rua Salvador Leite Marques, 933

UBS Escola – Avenida Comendador Pereira Inácio, 500

UBS Fiori – Rua André Manente, 20

UBS Habiteto – Av. Chico Xavier, 25

UBS Haro – Rua Aristides Silva Lobo, 379

UBS Hortência – Rua Teodoro Kaisel, 677

UBS Laranjeiras – Rua Sônia Bernuncio, 24

UBS Lopes de Oliveira – Rua Riusaku kanizawa, 795

UBS Márcia Mendes – Rua José Augusto Rabello Júnior, 91

UBS Maria do Carmo – Rua Joaquim Ferreira Barbosa, 727

UBS Maria Eugênia – Rua Mario Romano, 264

UBS Mineirão – Rua Tenente Érico de Oliveira, 110

UBS Nova Esperança – Rua Paula Mayer Cattani, 689

UBS Nova Sorocaba – Avenida Americana, 351

UBS Paineiras – Rua Elisa Stefani Ramos, 130

UBS Rodrigo – Rua Alpheu de Castro Santos, 220

UBS Sabiá – Rua Dionizio Bueno Sampaio, 91

UBS Santana – Rua Deodoro Reis, 150

UBS São Bento – RUA Gualberto Moreira, 1501

UBS São Guilherme – Rua Belmiro Moreira Soares, 1100

UBS Simus – Alameda dos Lírios, 327

UBS Sorocaba 1 – Avenida Américo Figueiredo, 3171

UBS Ulisses Guimarães – Rua Ferdinando Irineu Corrá, S/N

UBS Vitória Régia – Rua Francisco Silva Martins, 35

UBS Wanel Ville – Rua Alexandre Caldini, 442