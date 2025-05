Governador anuncia desativação de caldeira a diesel do Hospital Tereza Ramos em Lages

Foto: Marllon Legnaghi / SECOM

O governador Jorginho Mello anunciou, durante visita à cidade de Lages, a desativação da antiga caldeira a diesel responsável pelo aquecimento de água do Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos. A unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde, está passando por uma ampla modernização de sua Central de Aquecimento de Água, com investimento superior a R$ 1,7 milhão.

“Durante mais de duas décadas, quatro hospitais operaram com caldeiras a diesel em Santa Catarina: o Regional de São José, o Hospital de Ibirama, o Hans Dieter de Joinville e o Tereza Ramos, em Lages. Um risco grave de explosão, que por sorte não virou tragédia. Em dois anos, nós encaramos o problema de frente. Fizemos o que precisava ser feito. Estamos desativando essa caldeira e colocando em funcionamento uma Central de Aquecimento de Água moderna, automatizada e segura. A novidade é que a caldeira agora é por gás natural. Muito melhor. Esquenta a água mais rápido e mais quente. E foi a nossa SCGÁS que trouxe o combustível até a Serra”, disse o governador Jorginho Mello.

A caldeira, que operava há mais de duas décadas com alto custo de manutenção e exigia presença contínua de operadores, foi desativada na quarta-feira, 7, e começou a ser desmontada nesta quinta-feira, 8. O equipamento será substituído por um sistema moderno, movido a gás natural. A nova estrutura conta com dez aquecedores de passagem, já instalados, e um aquecedor elétrico de apoio, garantindo a continuidade do fornecimento de água quente ao hospital durante o processo de transição.

“Com a desativação da antiga caldeira a diesel do Hospital Tereza Ramos, estamos encerrando um problema que se arrastava há mais de dez anos. Em dois anos, enfrentamos de frente uma situação complexa que colocava em risco a segurança de pacientes e trabalhadores. Investimos R$ 1,7 milhão em um novo sistema de aquecimento a gás natural, mais moderno, eficiente e seguro. Essa mesma modernização foi feita também nos hospitais de Ibirama, Hospital Hans Dieter e Regional de São José, onde hoje economizamos cerca de R$ 700 mil por mês com o novo sistema automatizado. É economia, segurança e mais dignidade para quem precisa do SUS. Agradeço à SCGÁS e às equipes envolvidas. Estamos resolvendo o que muitos empurraram por mais de uma década. É o governo Jorginho Mello levando Santa Catarina a sério”, reforçou o secretário Diogo Demarchi.

Segundo um dos engenheiros responsáveis pela obra, Fabrício Sens, toda a rede interna de gás foi implantada – desde o medidor, até a casa da caldeira. Além disso, as adequações na edificação estão em fase final. Na segunda quinzena de maio, o sistema receberá ainda dois reservatórios (boilers) de 10 mil litros cada, que vão aumentar a capacidade de armazenar e manter a água aquecida.

O projeto segue normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e orientações técnicas das SES, buscando eficiência energética, sustentabilidade e confiabilidade. Além do aquecimento da água para uso sanitário, o projeto prevê melhorias no sistema de calefação do hospital, com a instalação de uma Geradora de Água Quente dedicada para esse fim.

O novo sistema contempla ainda um conjunto de modernas bombas para garantir o funcionamento eficiente e contínuo do aquecimento e da circulação da água. Entre elas estão: Bombas Geradora de Água Quente, responsáveis pelo circuito primário de aquecimento para calefação; Bombas de Aquecimento Sanitário, que atuam diretamente no sistema de água quente dos chuveiros, torneiras e pias; Bombas de recirculação, fundamentais para manter a temperatura homogênea nas tubulações internas, garantindo água quente imediata nos pontos de consumo.

Com 296 leitos e uma área construída de mais de 35 mil metros quadrados, o Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos é referência na Serra Catarinense em atendimentos de alta complexidade.