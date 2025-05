SONORA – IMA apresenta modelo de gestão Ambiental de Santa Catarina à comitiva do Sergipe

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) recebeu, nesta semana, uma comitiva da Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe (ADEMA), que veio ao estado para conhecer a gestão ambiental desenvolvida em Santa Catarina. A visita teve como destaque o modelo de gestão do licenciamento ambiental do IMA, reconhecido entre os estados brasileiros por sua eficiência, transparência e uso de tecnologias inovadoras.

A presidente do IMA, Sheila Meirelles, destacou a importância do instituto ter esse reconhecimento a nível nacional:

SONORA

O roteiro da visita incluiu a apresentação detalhada do fluxo de tramitação dos processos de licenciamento ambiental no estado, realizados de forma completamente digital pelo IMA, por meio do Sistema de Informações de Fiscalização e Licenciamento Ambiental (Sinfat). O sistema permite que todas as etapas – desde o protocolo do projeto até a análise técnica e a emissão das licenças – sejam feitas eletronicamente, o que proporciona agilidade, rastreabilidade e segurança jurídica.

O presidente da Adema/SE, Carlos Anderson Silveira Pedreira, ressaltou que a visita técnica foi essencial para que a equipe pudesse conhecer as boas práticas de gestão do IMA:

SONORA

A visita da comitiva da Adema/SE a Santa Catarina destaca a importância do intercâmbio entre os estados brasileiros na busca por soluções inovadoras e sustentáveis para a gestão ambiental. Este intercâmbio visa fortalecer as políticas públicas e contribuir de maneira significativa para a proteção do meio ambiente em todo o país.