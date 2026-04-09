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SONORA – Corpo de Bombeiros dá dicas de cuidados com as crianças nas praias

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Com a chegada da Estação Verão, as praias de Santa Catarina ficam lotadas.

E uma das maiores preocupações de pais e mães é perderem seus filhos na multidão.

Uma das formas de prevenção é o uso da pulseirinha de identificação, que pode ser retirada nos postos de guarda-vidas.

Também é possível receber orientações dos locais mais próprios para banhos e dos riscos que existem naquela praia.

O capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina Guilherme Dall Igna de Oliveira explica os principais cuidados que devem ser tomados com as crianças nas praias e o que fazer em caso de desaparecimento na praia:

SONORA

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