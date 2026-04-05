Zoonoses imunizou mais de 100 mil animais contra a raiva em 2025

A raiva animal é uma doença viral contagiosa, quase sempre fatal, que afeta mamíferos, incluindo humanos, e é transmitida pela saliva de um animal infectado, através de mordidas, arranhões ou lambidas. A prevenção da doença baseia-se, principalmente, na vacinação anual de cães e gatos, que é garantida pela Rede Municipal de Saúde. Em 2025, foram 103.289 animais vacinados.

Desse total, 92.714 animais foram imunizados durante a Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica Animal, que aconteceu no mês de setembro, sendo 33.773 gatos e 58.941 cães. A vacinação antirrábica animal é realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), serviço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que mantém o imunizante disponível durante todo o ano, possibilitando que tutores vacinem seus animais em qualquer época, mesmo fora do calendário oficial da mobilização.

A diretora do CCZ, Gabriela Azevedo, explica que a vacina antirrábica animal tem como objetivo proteger cães e gatos contra a raiva, pois impede a instalação do vírus no animal, sendo a principal estratégia de prevenção da doença, mas também é um importante meio de prevenção para os humanos.

“A vacinação de cães e gatos é uma medida fundamental de proteção à saúde pública, pois interrompe a cadeia de transmissão do vírus da raiva, que ocorre principalmente por meio de mordidas, arranhões ou contato da saliva de animais infectados com feridas ou mucosas. Ao manter altos índices de cobertura vacinal animal, o Município reduz significativamente o risco de casos de raiva em humanos”, destaca Gabriela.

A vacinação antirrábica animal é destinada à cães e gatos, com idade mínima de três meses, independente de raça ou porte. O esquema de vacinação segue as orientações do Programa Nacional de Controle da Raiva, do Ministério da Saúde, e a primeira dose sendo administrada partir dos 3 meses de idade. A partir de então, anualmente, o animal precisa tomar o reforço da vacina, para manutenção da imunidade. A proteção efetiva ocorre, em média, 21 dias após a aplicação da vacina.

A vacina antirrábica segue disponível no município de João Pessoa durante todo o ano no Centro de Zoonoses, localizado na Rua Walfredo Macedo Brandão, nº 100, bairro dos Bancários. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Para ser vacinado, o animal deve ser saudável e ter pelo menos três meses de vida e, no caso das fêmeas, não podem estar gestantes. O tutor deve levar a carteira de vacinação do seu animal, mas caso não tenha, será entregue o comprovante de imunização no ato da vacina.