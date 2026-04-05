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Rússia compara com pirataria bloqueio dos Estados Unidos à Venezuela

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Por MRNews

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse nesta quinta-feira (25) que os Estados Unidos (EUA) estão revivendo a pirataria e o banditismo no Mar do Caribe ao bloquear a Venezuela. Acrescentou que espera que o pragmatismo do presidente norte-americano, Donald Trump, ajude a evitar um desastre.

“Hoje estamos testemunhando a completa ilegalidade no Mar do Caribe, onde o roubo de propriedade de outras pessoas, ou seja, a pirataria e o banditismo, estão sendo revividos”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, sobre a situação.

“Defendemos consistentemente a redução da escalada”, disse Zakharova. “Esperamos que o pragmatismo e a racionalidade do presidente dos EUA, Donald Trump, permitam que sejam encontradas soluções mutuamente aceitáveis para as partes dentro da estrutura das normas legais internacionais.”

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“Confirmamos nosso apoio aos esforços do governo de Nicolás Maduro para proteger a soberania e os interesses nacionais e manter o desenvolvimento estável e seguro de seu país”, acrescentou.

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