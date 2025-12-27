NOTÍCIAS

GCM detém indivíduo por pichação em residência na Região Central – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em GCM detém indivíduo por pichação em residência na Região Central – Agência de Notícias



25 de dezembro de 2025

15:40

Por: Secom


Fotos: GCM Sorocaba

Após acionamento do Centro de Operações e Inteligência (CCOI), equipe da  Guarda Civil Municipal (GCM) deslocou-se, na manhã desta quarta-feira (24), até a Rua Saldanha Marinho para averiguar denúncia de pichação em uma residência.

Ao acessar a via, a guarnição visualizou um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou uma sacola no interior de uma caçamba de lixo localizada em frente ao imóvel denunciado, o qual apresentava sinais de pichação recente, com tinta ainda fresca, indicando que a ação havia ocorrido instantes antes.

O suspeito foi abordado e, durante a revista pessoal, não foram localizados objetos ilícitos, apenas pertences pessoais, que foram posteriormente devolvidos. No entanto, os agentes constataram resquícios de tinta nas mãos e vestimentas do abordado. Na sacola descartada, foram encontrados materiais comumente utilizados em pichação, como latas de tinta spray, recipientes com tinta, rolo de pintura e bicos aplicadores.

Questionado, o indivíduo negou autoria. Diante dos fatos, foi realizado contato com o Distrito Policial, sendo o suspeito conduzido ao plantão para apreciação da autoridade policial.

No plantão policial, foi registrado Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo delito de pichação. Após orientações legais, o indivíduo foi liberado. Os materiais apreendidos foram encaminhados à perícia.

