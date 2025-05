Linha de microcrédito disponibiliza R$ 3 mil para mulheres empreendedoras em Boa Vista

Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV



A Agência Municipal de Empreendedorismo (AME BV) abriu nesta segunda-feira, 12, as inscrições para a linha de crédito Mulher Empreendedora. Serão disponibilizados 100 microcréditos no valor de R$ 3 mil, com pagamento em 12 parcelas, carência de 60 dias e juros zero.

O prazo de inscrição vai de 12 a 16 de maio. As interessadas devem fazer o agendamento no site Cidade Social e comparecer presencialmente na sede da AME no dia e horário agendados, com os documentos exigidos. Podem solicitar o benefício empreendedoras formais ou informais, inclusive aquelas com restrições em órgãos de proteção de crédito.

Para participar, é necessário ser brasileira nata ou naturalizada, não ter vínculo com a administração pública, comprovar residência em Boa Vista (ou apresentar declaração de próprio punho), apresentar plano de utilização do recurso e concluir o curso “Crédito Consciente” oferecido pela própria agência. Também é necessário apresentar uma foto do empreendimento.

Conforme a diretora-presidente da AME BV, Luciana Surita, fomentar a economia da capital com apoio direto a quem está à frente dos pequenos empreendimentos, promove autonomia de mulheres empreendedoras e valoriza a força feminina no mercado.

“Nosso objetivo é continuar ampliando essas oportunidades e construindo uma cidade mais justa, onde o empreendedorismo feminino tenha o espaço e o apoio que merece. É por isso que, além do crédito, oferecemos também capacitação e acompanhamento para que esses recursos sejam aplicados com consciência e gerem resultados reais. Acreditamos que, ao apoiar uma mulher empreendedora, estamos apoiando o desenvolvimento econômico-social das famílias e a economia como um todo da nossa capital”, disse.

Investimento

Desde 2022, a AME já beneficiou 1.680 empreendedores, com R$ 6,2 milhões investidos em iniciativas locais. De acordo com dados da prefeitura, 72% dos beneficiados são mulheres, o que reforça a importância de políticas públicas voltadas ao empreendedorismo feminino.

