Prefeitura de Guaratinguetá lança PDDEM com repasses mensais diretos às escolas – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anuncia a implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM), iniciativa que garante repasse financeiro mensal direto às unidades escolares, ampliando a autonomia e a eficiência na gestão da rede municipal de ensino.

O programa estabelece um modelo moderno de descentralização de recursos, permitindo que as escolas recebam valores mensais proporcionais ao número de alunos e às características de cada unidade, assegurando respostas mais rápidas às demandas do dia a dia.

Com o PDDEM, as escolas passam a ter maior autonomia para realizar pequenos reparos, adquirir materiais, manter a infraestrutura e desenvolver projetos pedagógicos, reduzindo significativamente o tempo de espera por soluções que antes dependiam de processos administrativos mais longos.

A gestão dos recursos será realizada diretamente pelas unidades escolares, com participação da direção, da comunidade escolar e das Associações de Pais e Mestres, fortalecendo a tomada de decisão local e garantindo que os investimentos atendam às reais necessidades de cada escola.

O programa prevê um impacto financeiro anual superior a R$ 1,15 milhão, com repasses mensais distribuídos conforme o porte das unidades e critérios técnicos definidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Exemplos de repasses mensais por unidade escolar:

EMEI Professor Germano Antunes Figueiredo

Repasse mensal: R$ 1.536,80

EMEIEF Professora Maria Conceição Freire Salles

Repasse mensal: R$ 1.921,00

EMEF Professora Luzia de Castro Mittidieri

Repasse mensal: R$ 2.113,10

EMEIEF Professor José Augusto Antunes do Amaral

Repasse mensal: R$ 2.305,20

EMEF Professor Virgílio Rosas da Silva

Repasse mensal: R$ 3.573,06

EMEF Professor Antônio da Cruz Payão

Repasse mensal: R$ 4.495,14

EMEIEF Professora Aliete Ferreira Gonçalves

Repasse mensal: R$ 5.071,44

EMEF Professora Maria Júlia Antunes do Amaral Moreira

Repasse mensal: R$ 6.608,24

Além da autonomia, o PDDEM mantém rigorosos critérios de controle e transparência, com prestação de contas obrigatória, fiscalização contínua e acompanhamento por parte da administração municipal.

A iniciativa representa um avanço significativo na política educacional do município, promovendo mais eficiência na gestão, valorização das unidades escolares e melhoria das condições de ensino.

“O PDDEM garante algo essencial: confiança na escola. Estamos assegurando que os recursos cheguem todos os meses diretamente a quem resolve os problemas no dia a dia, com responsabilidade e transparência.”

Com o novo programa, a Prefeitura de Guaratinguetá reafirma seu compromisso com uma educação pública moderna, eficiente e cada vez mais próxima da realidade das escolas e dos alunos.