Prefeitura de Guaratinguetá lança PDDEM com repasses mensais diretos às escolas – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anuncia a implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM), iniciativa que garante repasse financeiro mensal direto às unidades escolares, ampliando a autonomia e a eficiência na gestão da rede municipal de ensino.
O programa estabelece um modelo moderno de descentralização de recursos, permitindo que as escolas recebam valores mensais proporcionais ao número de alunos e às características de cada unidade, assegurando respostas mais rápidas às demandas do dia a dia.
Com o PDDEM, as escolas passam a ter maior autonomia para realizar pequenos reparos, adquirir materiais, manter a infraestrutura e desenvolver projetos pedagógicos, reduzindo significativamente o tempo de espera por soluções que antes dependiam de processos administrativos mais longos.
A gestão dos recursos será realizada diretamente pelas unidades escolares, com participação da direção, da comunidade escolar e das Associações de Pais e Mestres, fortalecendo a tomada de decisão local e garantindo que os investimentos atendam às reais necessidades de cada escola.
O programa prevê um impacto financeiro anual superior a R$ 1,15 milhão, com repasses mensais distribuídos conforme o porte das unidades e critérios técnicos definidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Exemplos de repasses mensais por unidade escolar:
EMEI Professor Germano Antunes Figueiredo
Repasse mensal: R$ 1.536,80
EMEIEF Professora Maria Conceição Freire Salles
Repasse mensal: R$ 1.921,00
EMEF Professora Luzia de Castro Mittidieri
Repasse mensal: R$ 2.113,10
EMEIEF Professor José Augusto Antunes do Amaral
Repasse mensal: R$ 2.305,20
EMEF Professor Virgílio Rosas da Silva
Repasse mensal: R$ 3.573,06
EMEF Professor Antônio da Cruz Payão
Repasse mensal: R$ 4.495,14
EMEIEF Professora Aliete Ferreira Gonçalves
Repasse mensal: R$ 5.071,44
EMEF Professora Maria Júlia Antunes do Amaral Moreira
Repasse mensal: R$ 6.608,24
Além da autonomia, o PDDEM mantém rigorosos critérios de controle e transparência, com prestação de contas obrigatória, fiscalização contínua e acompanhamento por parte da administração municipal.
A iniciativa representa um avanço significativo na política educacional do município, promovendo mais eficiência na gestão, valorização das unidades escolares e melhoria das condições de ensino.
“O PDDEM garante algo essencial: confiança na escola. Estamos assegurando que os recursos cheguem todos os meses diretamente a quem resolve os problemas no dia a dia, com responsabilidade e transparência.”
Com o novo programa, a Prefeitura de Guaratinguetá reafirma seu compromisso com uma educação pública moderna, eficiente e cada vez mais próxima da realidade das escolas e dos alunos.