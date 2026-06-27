ENTRETENIMENTO

Dados de Vorcaro foram reinseridos no sistema da CPI do INSS, diz PF

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Dados de Vorcaro foram reinseridos no sistema da CPI do INSS, diz PF

Por MRNews

A Polícia Federal (PF) informou nesta terça-feira (18) que os dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro foram reinseridos nos sistemas da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS após a corporação realizar a extração das informações.

Segundo a PF, após os dados serem excluídos, foi constatada a reintrodução dos arquivos, que também estavam armazenados em um sistema de nuvem da Apple.

De acordo com a PF, o envio dos dados foi solicitado pela presidência da CPMI à empresa de tecnologia e gerou novo armazenamento dos arquivos.

Rolagem infinita será proibida ao público infantil nas redes

Deputada do PL faz blackface na Alesp para criticar Erika Hilton

“O fato gerou novo fluxo de download e armazenamento dos arquivos, fora do controle inicial da cadeia de custódia estabelecida judicialmente”, declarou a PF.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso Master, já foi comunicado sobre o episódio.

Entenda

Na segunda-feira (16), Mendonça proibiu a CPMI do INSS de ter acesso a novos dados da quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático de Vorcaro.

Com a decisão, os dados, que estão em uma sala-cofre da CPMI, no Senado, foram devolvidos para a PF, que realizou uma triagem para retirar o conteúdo sobre a vida privada de Vorcaro. 

Jamais vamos acabar com o seguro-defeso, diz Lula a pescadoras

Milena ignora alertas e pode ser expulsa do BBB26 após sequência de punições

Ontem, a PF compareceu à sala-cofre e cumpriu a decisão.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Corujão exibe Hoje Sexta (12/07) na Globo – Atração Fatal

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews COnfira a programação da Globo  hoje, 12/07/2024 e que horas começam os filmes de hoje.  Sexta-feira, 12/07/2024 04:00 Hora Um 06:00 Bom Dia Praça 08:30 Bom Dia Brasil 09:30 Encontro Com Patrícia Poeta 10:35 Mais Você 11:45 Praça TV – 1ª Edição 13:00 Globo Esporte 13:25 Jornal Hoje 14:45 Cheias de Charme 15:25 […]
ENTRETENIMENTO

“Não tenho medo do presidente dos EUA”

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Durante o voo de ida para Argel, primeira etapa da viagem à África, o papa Leão XIV disse que não tem medo do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump. “Continuarei falando com voz forte sobre a mensagem do Evangelho, pela qual a Igreja trabalha. Não somos políticos, não olhamos para a política […]
ENTRETENIMENTO

RESULTADO DO SORTEIO LOTOFÁCIL 3147 DE HOJE SEXTA (05/07)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. A Lotofácil, como o próprio nome sugere, é uma das modalidades de loteria mais acessíveis e envolventes disponíveis. Com 25 números para escolher, o jogador precisa selecionar entre 15 e torcer para que a combinação escolhida seja a chave […]