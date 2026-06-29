Prefeitura firma acordo com Jockey Club Brasileiro para quitação de dívida – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Imóvel histórico no Centro será cedido ao município como parte do pagamento referentes a valores atrasados do ISS – Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio e o Jockey Club Brasileiro assinaram, nesta quarta-feira (18/3), um acordo para a quitação de uma dívida tributária de aproximadamente R$ 280 milhões em ISS (Imposto Sobre Serviços). A solução encontrada foi intermediada pela Procuradoria Geral do Município e prevê a cessão do imóvel da sede social, localizado no Centro da cidade do Rio de Janeiro, como parte do pagamento, além do parcelamento do valor remanescente.

– Esse é um lugar que marca a história dos cariocas. É muito bom a gente poder resolver o problema de uma instituição como o Jockey, que orgulha o Rio de Janeiro. É muito bom para o Centro – afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

O acordo representa uma solução estratégica para regularização fiscal da instituição, ao mesmo tempo em que abre novas possibilidades de uso para um dos edifícios mais emblemáticos da arquitetura modernista carioca. A ação visa valorizar ainda mais a revitalização do Centro do Rio, uma vez que o imóvel fica localizado em uma das principais avenidas da cidade: a Almirante Barroso.

– Hoje é um dia que a gente celebra mais um passo na consolidação da retomada da cidade a partir do Centro. De 2009 para cá a cidade voltou a ocupar essa área incrível, que tem infraestrutura, com prédios históricos e espaços importantes na história do Rio e do Brasil. Para nós é um orgulho fazer esse acordo para seguir ocupando e revivendo o Centro do Rio – disse o vice-prefeito Eduardo Cavaliere.

O presidente do Jockey Club Brasileiro, Raul Lima Neto, agradeceu à Prefeitura do Rio pela negociação que resolve a questão envolvendo o prédio.

– Não tenho dúvida de que esse é um momento histórico. Foi uma negociação muito transparente. Nesses meus seis anos na presidência do Jockey, houve um comprometimento em estar em dia com as obrigações. O prédio tem um valor histórico muito grande, mas os sócios têm a consciência da necessidade dessa cessão para a solução da dívida.

Um ícone da arquitetura modernista brasileira

A sede social do Jockey Club Brasileiro é considerada um marco da arquitetura nacional. O edifício foi projetado em 1956 por Lúcio Costa, um dos principais nomes do urbanismo e responsável pelo plano piloto de Brasília.

A construção se destaca por seu conceito inovador para a época. O projeto é composto por quatro blocos interligados, que integram diferentes funções como escritórios, lojas, sede social e edifício-garagem.

Entre os principais elementos arquitetônicos, estão os pilotis, que criam um percurso público coberto ao nível da rua e ampliam a integração com a cidade. Já a cobertura abriga áreas de convivência, lazer e práticas esportivas, o que reforça o conceito de uso misto e convivência urbana.