Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Terça (13/05/2025)

Horóscopo do Dia – Quarta-feira, 14 de Maio de 2025

Nesta quarta-feira, os astros favorecem a comunicação, o bom humor e o recomeço. Um ótimo dia para resolver pendências e dar um passo à frente em decisões importantes. Confira abaixo a previsão completa para o seu signo com número da sorte e cor do dia:

Áries (21/03 a 19/04)

A energia está em alta, ariano. Aproveite para finalizar projetos e iniciar novas metas com entusiasmo. Evite agir por impulso em decisões financeiras.

Número da sorte: 18

Cor: Vermelho

Touro (20/04 a 20/05)

O dia pede paciência e foco. Seu lado prático será essencial para lidar com questões profissionais. No amor, seja mais flexível.

Número da sorte: 32

Cor: Verde-musgo

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Comunicar-se será seu trunfo hoje. Encontros casuais podem abrir portas no campo profissional. Bom momento para falar de sentimentos.

Número da sorte: 07

Cor: Amarelo

Câncer (21/06 a 22/07)

A sensibilidade estará aflorada. Cuidado para não absorver os problemas alheios. Busque equilíbrio emocional e confie no seu instinto.

Número da sorte: 22

Cor: Azul-claro

Leão (23/07 a 22/08)

Momento propício para se destacar no trabalho. Sua criatividade e ousadia serão notadas. No amor, seja mais generoso com o tempo que dedica.

Número da sorte: 11

Cor: Dourado

Virgem (23/08 a 22/09)

Organize-se para não se perder em tarefas acumuladas. A clareza mental será seu diferencial neste dia. Cuide também da saúde.

Número da sorte: 16

Cor: Branco

Libra (23/09 a 22/10)

Relacionamentos ganham destaque. Diálogos serão fundamentais para resolver mal-entendidos. No trabalho, busque o equilíbrio antes de tomar decisões.

Número da sorte: 25

Cor: Rosa

Escorpião (23/10 a 21/11)

Atenção com atitudes impulsivas, especialmente no campo financeiro. Seu poder de persuasão estará em alta: use com sabedoria.

Número da sorte: 09

Cor: Preto

Sagitário (22/11 a 21/12)

Dia para explorar novas ideias e conexões. Viagens curtas e estudos estão favorecidos. Mantenha o entusiasmo, mas com responsabilidade.

Número da sorte: 03

Cor: Laranja

Capricórnio (22/12 a 19/01)

Foco total em resultados. Hoje é dia de resolver pendências antigas e demonstrar seu comprometimento. Evite críticas excessivas.

Número da sorte: 40

Cor: Cinza

Aquário (20/01 a 18/02)

Seus projetos ganham novos ares. Aproveite para socializar e ampliar horizontes. O inesperado pode trazer boas surpresas.

Número da sorte: 28

Cor: Azul-turquesa

Peixes (19/02 a 20/03)

Intuição aguçada. Confie em seu coração, mas mantenha os pés no chão. Bom momento para cuidar da espiritualidade e do autoconhecimento.

Número da sorte: 12

Cor: Lilás

Dica do dia: Aproveite a energia do dia para colocar planos em prática com mais leveza e foco. Os astros indicam movimento, iniciativa e renovação.