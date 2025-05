IFSP divulga plano atualizado de cursos superiores à distância no âmbito da Universidade Aberta do Brasil – IFSP

Instituição amplia a oferta de vagas em cursos de graduação e especialização entre 2025 e 2026, com oportunidades gratuitas em diversas regiões do estado de São Paulo

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) atualizou o plano de oferta de cursos superiores na modalidade a distância, no âmbito do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). As vagas estão distribuídas entre os anos de 2025 e 2026 e abrangem cursos de graduação — licenciaturas, bacharelado e tecnológicos — e especializações lato sensu.

Com a nova programação, o IFSP amplia significativamente as oportunidades de formação gratuita e de qualidade em diversas regiões do estado de São Paulo.

Cursos de Graduação

Licenciaturas

• Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica (EPT)

- Campus ofertante: Boituva

- Período: 1º e 2º semestres de 2026

- Vagas: 550 por semestre

• Segunda Licenciatura em Matemática

- Campus ofertante: Catanduva

- Período: 1º semestre de 2026

- Vagas: 200

• Educação Física (oferta adiada temporariamente)

- Campus ofertante: Barretos

Bacharelado

• Engenharia Ambiental

- Campus ofertante: Capivari

- Período: 1º e 2º semestres de 2026

- Vagas: 150 por semestre

Tecnológicos

• Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Campus ofertante: Campinas

- Período: 1º semestre de 2026

- Vagas: 300 (10 polos com 30 vagas cada)

• Redes de Computadores

- Campus ofertante: Salto

- Período: 1º e 2º semestres de 2026

- Vagas: 150 por semestre

Especializações Lato Sensu

• Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT)

- Campus ofertante: Barretos

- Período: 2º semestre de 2025

- Vagas: 200

• Educação a Distância na EPT

- Campus ofertante: São João da Boa Vista

- Período: 2º semestre de 2025 e 2º semestre de 2026

- Vagas: 150 por semestre

• Gestão na EPT

- Campus ofertante: São João da Boa Vista

- Período: 1º semestre de 2026

- Vagas: 150

• Ciência é 10!

- Campus ofertante: São Paulo

- Período: 2º semestre de 2025

- Vagas: 150

• Gestão Pública

- Campus ofertante: Matão

- Período: 1º e 2º semestres de 2026

- Vagas: 150 por semestre

• Ciência de Dados

- Campus ofertante: Campinas

- Período: 1º semestre de 2026

- Vagas: 150

• Tecnologias Aplicadas à Educação

- Campus ofertante: Guarulhos

- Período: 1º semestre de 2026

- Vagas: 150

Inscrições e Informações

As informações sobre os cursos de graduação serão divulgadas no portal oficial de processos seletivos do IFSP:

🔗 processoseletivo.ifsp.edu.br

As especializações lato sensu terão suas informações divulgadas nos sites dos respectivos campi ofertantes.

Os interessados também podem acompanhar atualizações sobre ofertas e editais da UAB no IFSP pelo portal da Educação a Distância:

🔗 ead.ifsp.edu.br