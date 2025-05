Justiça Eleitoral leva serviços à zona rural de Boa Vista

Posted on

21 de fevereiro de 2025 16:34 Por: Mariana Campos Foto: Secom O jogo faz parte da programação da abertura oficial do Cruzeirão 2025 A população está convidada a participar, neste sábado (22), a partir das 15h, da abertura oficial da 66ª edição do Torneio Aberto de Futsal “Jornal Cruzeiro do Sul” – Cruzeirão 2025, no […]