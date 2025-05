LSB enfrenta o Cruzeiro pela Semifinal da Liga Ouro no Ginásio Municipal de Sorocaba – Agência de Notícias

Posted on

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida A categoria Júnior masculino segue fazendo bonito no Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada, que está sendo realizado em São José dos Campos. Depois do bronze no Contrarrelógio Individual na terça-feira, nesta quinta-feira (23), os atletas nacionais garantiram nada menos que dois lugares no pódio, com […]