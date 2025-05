Mães se emocionam em espetáculo ‘Minha História com o Rei’ no Teatro Municipal de Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Mães servidoras e integrantes de projetos sociais da Prefeitura de Boa Vista, participaram nesta segunda-feira, 12, de mais uma homenagem especial a elas. Organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), em parceria com o Instituto de Boa Vista de Música (IBVM), o evento ocorreu no Teatro Municipal com o espetáculo “Minha História com o Rei”, com músicas de Roberto Carlos.

Assim, o tema da comemoração foi “Mãe: o abraço que acolhe e o amor que nunca acaba” e teve por objetivo ser um momento de acolhimento e cultura através do repertório marcante do artista que encantou gerações. Quem participou se divertiu com os filhos, recebeu as rosas e guardou como recordação especiais as homenagens alusivas ao dia das mães.

Segundo a secretária municipal de assistência social, Nathalia Cortez, o evento é uma forma demonstrar gratidão às mulheres que cuidam com tanto amor. Além disso, o objetivo também foi comemorar a vida de todas as mães dos programas e projetos criados e administrados pela Prefeitura de Boa Vista.

“Temos mães de todas as idades. Mães de primeira viagem, servidoras da Família que Acolhe, as que já são até bisavós, como as do Cabelo de Prata, e as mães dos integrantes jovens dos projetos sociais. Então, é uma forma de retribuir tanto amor, carinho e cuidado que elas espalham pelo mundo por meio de um momento cultural cheio de músicas marcantes do ‘rei’ Robertos Carlos”, disse.

Amor infinito das mães

Do mesmo modo, os projetos sociais encheram o Teatro Municipal e colecionaram memórias marcantes. Gente como dona Generosa do Monte, integrante do Cabelos de Prata, que foi ao evento e mostrou que sendo mãe, avó e bisavó no alto de seus 101 anos, não poderia ficar de fora de uma homenagem tão especial.

Dona Maria Damaceno é outra integrante do Cabelos de Prata que, aos 73 anos, prestigiou o espetáculo com o seu neto João Nathan, 11, integrante de outro projeto, o Conviver. Ela é quem exerce o papel de mãe do menino e ficou encantada com o evento no teatro municipal.

“É muito importante estar aqui com o meu neto e compartilhar essa manhã com ele. Me sinto privilegiada em ser homenageada pelo meu papel de mãe e também em participar do Cabelos de Prata. Os projetos são ótimos para as nossas rotinas, principalmente para os idosos”, completou.

Estepny Gondim também assistiu ao show ao lado do seu filho mais novo, Heitor, de 6 meses. A jovem é uma das mais de 30 mil pessoas cadastradas no programa que cuida da primeira infância de Boa Vista, o Família que Acolhe. Com quatro filhos, ela conta que este é o primeiro Dia das Mães como integrante e, prestigiar o show, algo mais que especial.

“É muito incrível estar e interagir com tantas outras mães. A prefeitura abriu as portas do teatro e proporcionar esse show especialmente para todas nós, é gratificante. Principalmente, porque esse é o meu primeiro Dia das Mães como integrante de um dos projetos”, finalizou.

Cuidado e apoio

Por fim, atualmente são quase 52 mil pessoas atendidas pelos programas e projetos sociais criados e administrados pela Prefeitura de Boa Vista. São eles: Artcanto, Conviver, Rumo Certo, Dedo Verde, Crescer, Cabelos de Prata, Família que Acolhe e Bolsa Família.

Fonte: Da Redação