Neabi celebra Abril Indígena com presença no Acampamento Terra Livre – IFSP

Servidora do IFSP esteve no maior encontro indígena do país; ações em Hortolândia também marcaram o Dia Nacional dos Povos Indígenas

O mês de abril de 2025 foi marcado por uma série de atividades do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) em celebração ao Abril Indígena, mês dedicado à visibilidade, resistência e valorização dos povos originários do Brasil. Um dos destaques da programação foi a participação da servidora Rocio Quispe Yujra, indígena do povo Aymara e representante do Neabi, no Acampamento Terra Livre (ATL), em Brasília (DF), entre os dias 7 e 11 de abril.

Considerada a maior mobilização indígena do país, o ATL reuniu milhares de lideranças e representantes indígenas de todas as regiões do Brasil para debater pautas urgentes como demarcação de terras, educação intercultural, sustentabilidade e os direitos dos povos originários. A servidora Rocio representou o IFSP em rodas de diálogo voltadas ao papel das instituições públicas na promoção da educação indígena e antirracista.

“Participar do ATL é um ato de resistência e construção coletiva. Levar o nome do IFSP e do Neabi a esse espaço reafirma o compromisso da instituição com a diversidade e com os direitos dos povos indígenas”, afirmou Rocio.

Além da participação em Brasília, o Campus Hortolândia promoveu um evento especial, em parceria com o Neabi local. A programação incluiu rodas de conversa e palestra com lideranças indígenas dos povos Tukano e Dessano, além de professores da Unicamp. As atividades promoveram o diálogo entre saberes indígenas e acadêmicos, estimulando reflexões sobre identidade, território, ancestralidade e justiça social.

As ações culminaram na celebração do Dia Nacional dos Povos Indígenas, em 19 de abril, data instituída pela Lei Federal n.º 14.402/2022, que substituiu a antiga comemoração do “Dia do Índio”. A mudança na nomenclatura representa um avanço no reconhecimento da pluralidade cultural e da dignidade dos povos indígenas, indo além da visão estereotipada historicamente reforçada.

Segundo os organizadores, o Abril Indígena, como parte das ações ligadas ao Neabi, reforça a missão do núcleo em valorizar a interculturalidade, promover a inclusão e combater o racismo estrutural, por meio de ações educativas que envolvem estudantes, servidores e a comunidade externa.