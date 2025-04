Visita guiada ao Parque Vicentina Aranha será atração no City Tour

José Roberto Amaral





O programa City Tour visita o Parque Vicentina Aranha no próximo sábado (26), véspera do aniversário de 101 anos do patrimônio histórico de São José dos Campos.

O tour gratuito terá início às 9h, com concentração na portaria do parque, e contará com apoio e orientação de guias especializados que compartilham informações sobre as atrações. A visita guiada tem duração prevista de 3 horas.

As inscrições podem ser feitas até 12h de sexta-feira (25) pela Central 156 (telefone, site ao app) e pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br

Neste ano, o programa City Tour prevê 13 passeios por atrativos de São José dos Campos durante o primeiro semestre. Eles são realizados sempre aos sábados. Para alguns passeios, o programa oferece ônibus especial para deslocamentos dos participantes.

Patrimônio

O Parque Vicentina Aranha é patrimônio histórico da cidade tombado pelo Comphac (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural do Município de São José dos Campos) e Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico).

O Vicentina ocupa uma área de 84.500 m², com 80% de área verde e pistas de caminhada, além de pavilhões projetados pelo arquiteto Ramos de Azevedo, representando um espaço fundamental de preservação ambiental e história da cidade.

Sua inauguração ocorreu em 27 de abril de 1924 pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Era um dos maiores centros para tratamento de tuberculose da América Latina e foi o primeiro sanatório de São José e um dos primeiros do país.

Em 2006, a Prefeitura adquiriu o antigo sanatório, que foi reaberto ao público em 2007. Mais informações sobre o Parque Vicentina Aranha podem ser acessadas pelo site.



