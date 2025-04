Por MRNews



Papa Francisco morre aos 88 anos vítima de infecção respiratória: entenda os sintomas e o que causou sua morte

O Papa Francisco, líder da Igreja Católica e primeiro pontífice latino-americano, faleceu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, após complicações causadas por uma infecção respiratória. A informação foi oficialmente confirmada pelo Vaticano e comoveu fiéis e líderes mundiais, marcando o fim de uma era de transformações e aproximação da Igreja com temas sociais.

Nos últimos anos, Jorge Mario Bergoglio enfrentava diversos problemas de saúde, tendo sido internado algumas vezes devido a dificuldades respiratórias. Apesar do estado frágil, Francisco manteve sua agenda até os momentos finais, incluindo um último compromisso com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, na véspera da celebração de Páscoa. No Domingo de Páscoa, fez uma rápida aparição na sacada da Basílica de São Pedro, onde saudou os fiéis e preferiu que sua tradicional mensagem “Urbi et Orbi” fosse lida por um assessor.

Sintomas da infecção respiratória que levou à morte do Papa

A infecção respiratória é uma condição bastante comum, mas pode se tornar grave — especialmente em idosos e pessoas com histórico de doenças pulmonares. No caso do Papa Francisco, os sintomas se intensificaram rapidamente nos últimos dias. Segundo especialistas, os principais sinais da doença incluem:

Tosse persistente (geralmente com catarro);

Febre alta;

Dificuldade para respirar;

Chiado no peito;

Dor no peito, especialmente ao respirar profundamente;

Fadiga extrema;

Batimentos cardíacos acelerados.

Infecções respiratórias podem ser causadas por vírus, bactérias ou até fungos, sendo mais perigosas em pacientes imunocomprometidos. Francisco, que já havia sofrido com infecções pulmonares anteriores, estava em estado de alerta desde 2023 e, em 2024, chegou a declarar que “já estava tudo pronto para seu funeral”, demonstrando consciência sobre o avanço de sua condição.

Um pontificado histórico

Eleito em 2013, o Papa Francisco ficou conhecido pela simplicidade, carisma e posicionamentos progressistas. Defensor dos pobres, do meio ambiente e do diálogo inter-religioso, conquistou respeito e admiração dentro e fora da Igreja. Em vida, pediu que seu funeral fosse simples, com cerimônias discretas e sem exposições públicas do corpo fora do caixão — uma decisão que será respeitada pelo Vaticano.

A morte do Papa abre caminho para o início do processo de sucessão, com a convocação do conclave nos próximos dias. Enquanto isso, fiéis do mundo inteiro prestam homenagens àquele que será lembrado como um dos papas mais humanos e acessíveis da história recente da Igreja Católica.

