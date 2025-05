SONORA – Governo e Detran/SC realizam segunda fase da Operação Limpa Pátios em Lages

A Operação Limpa Pátios do Detran/SC chegou a Lages com foco na organização dos pátios e na promoção da saúde pública.

Com 661 veículos armazenados, a ação promoveu a retirada e amassamento de 160 veículos ferrosos que serão destinados à reciclagem, contribuindo para o controle de zoonoses, a melhoria das condições sanitárias e o bem-estar da população.

Em 2025, o pátio de Lages já contabiliza 270 veículos leiloados como conservados e sucatas, e prevê a realização de sete leilões ao longo do ano, dos quais três já foram realizados.

A Operação contou com a presença do governador Jorginho Mello, que acompanhou de perto os trabalhos e reforçou o compromisso do Governo do Estado com a saúde coletiva e a preservação do meio ambiente:

O presidente do Detran/SC, Ricardo Miranda Aversa, fala da importância da ação para a saúde pública:

A segunda fase da Operação prevê amassar cerca de 1,5 mil toneladas de 2.400 sucatas veiculares em cerca de 100 municípios catarinenses.