Sporting Cristal x Cerro Porteño , PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (13), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Sporting Cristal x Cerro Porteño acontece Hoje (13) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: netflamengo.com.br

Sporting Cristal x Cerro Porteño: onde assistir, prováveis escalações e retrospecto da partida pela Libertadores

Nesta terça-feira, 13 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), Sporting Cristal e Cerro Porteño entram em campo no Estadio Nacional de Lima em partida decisiva pela fase de grupos da Copa Libertadores 2025. O confronto será transmitido ao vivo pelo Paramount+, com cobertura completa em tempo real por sites esportivos como oGol e aplicativos de apostas como o bet365.

Situação das equipes

O Sporting Cristal, do Peru, vem motivado após golear o Ayacucho FC por 4 a 1 pela liga nacional. A equipe peruana apresenta bom desempenho em casa, com três vitórias consecutivas e uma sequência de sete partidas marcando gols como mandante. No entanto, o clube sofre com importantes desfalques, como o brasileiro Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún e Luis Iberico — todos fora por lesão.

Do outro lado, o Cerro Porteño, do Paraguai, também chega embalado por uma vitória fora de casa por 2 a 0 contra o Guaraní. O time visitante está invicto há três jogos longe de seus domínios e vem com moral elevada, embora também tenha baixas importantes como Abel Luciatti e Rodrigo Melgarejo.

Retrospecto do confronto

Historicamente, o confronto favorece o Cerro Porteño, que nunca perdeu para o Sporting Cristal em partidas da Libertadores. Em cinco duelos anteriores, os paraguaios venceram duas vezes e empataram três. Curiosamente, nas partidas realizadas no Estadio Nacional de Lima, ambos os jogos terminaram empatados — mostrando um equilíbrio quando os peruanos atuam em casa.

Além disso, nos dois jogos anteriores entre as equipes em solo peruano, houve menos de 2.5 gols, tendência que pode se repetir diante da necessidade cautelosa das duas equipes neste momento da fase de grupos.

Estatísticas relevantes

Sporting Cristal 15 jogos na temporada 47% de vitórias 1.50 gols por jogo Média de 10.5 finalizações Valor de mercado: €6.75 milhões

Cerro Porteño 26 jogos na temporada 54% de vitórias 2.25 gols por jogo Média de 16.88 finalizações Valor de mercado: €19.99 milhões



O time paraguaio mostra superioridade ofensiva e defensiva, com números expressivos de gols marcados e menor número de gols sofridos.

Prováveis escalações

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Flavio Alcedo, Leonardo Diaz, Nicolás Pasquini; Ian Wisdom, Jostin Alarcon, Henry Caparó; Misael Sosa, Irven Ávila, Jair Moretti.

Cerro Porteño: Rodrigo Gómez; Alexis Martín, Bruno Valdez, Diego León, Matías Pérez; Lucas Quintana, Wilder Viera, Alexis Fariña; Gabriel Aguayo, Sergio Araújo, Cecilio Domínguez.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo no Paramount+, com possibilidade de acompanhamento minuto a minuto por sites especializados em tempo real como o ogol.com.br.

Palpites e odds

Vitória do Sporting Cristal: 2.60

Empate: 3.40

Vitória do Cerro Porteño: 2.60

Menos de 2.5 gols na partida: 1.90

Com a classificação em jogo e histórico de equilíbrio no Peru, o empate surge como tendência forte para apostadores, especialmente considerando a forma recente das duas equipes.

