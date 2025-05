Prefeitura informa programação dos agentes de endemias nesta quinta-feira (15)

Posted on

Foto: Divulgação Semuc No coração do Parque Ecológico Bosque dos Papagaios, localizado no bairro Paraviana, escondido entre árvores e o canto das aves, encontra-se um refúgio especial para os jabutis. Criaturas pequenas que buscam abrigo entre as sombras e folhagens, esses animais silvestres têm uma segunda chance para viver em harmonia com a natureza. […]