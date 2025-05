Profissionais de enfermagem recebem treinamento em hospitais

A Semana da Enfermagem iniciou nesta terça-feira, 13, com uma programação especial, a fim de atender às principais necessidades e esclarecer dúvidas que surgem no cotidiano hospitalar.

Promovida pelo Coren (Conselho Regional de Enfermagem), em parceria com a Secretaria de Saúde, o curso ocorreu simultaneamente nos principais hospitais de Boa Vista, como o Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento, Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, Hospital Universitário, Pronto Atendimento Cosme e Silva, Hospital Lotty Íris e Hospital da Criança Santo Antônio.

A ação nas unidades da capital seguirá até o dia 14, e tem como objetivo valorizar os profissionais da categoria, proporcionando capacitação, troca de experiências e atualização sobre temas essenciais para a prática diária.

“Essa parceria que o Coren tá fazendo com todas as unidades do estado é para atender as necessidades dos servidores de enfermagem em alusão ao Dia do Enfermeiro e do Técnico de Enfermagem. Estaremos tirando dúvidas e esclarecendo alguns assuntos para melhorar os cuidados voltados aos pacientes para evitar erros”, explicou Joelma Rebouças, diretora de enfermagem do HGR.

Segundo Joelma, cerca de 1.700 enfermeiros e técnicos de enfermagem atuam na unidade, sendo divididos por turnos. Ressaltou ainda o papel essencial da enfermagem dentro do ambiente hospitalar.

“A nossa profissão é importante porque a enfermagem cuida. Então, nesse cuidado, nos dedicamos não só à assistência total ao paciente, como também escutamos e ajudamos na parte emocional, tanto para o paciente como para o familiar”, completou.

As palestras ocorrem durante os três turnos da manhã, tarde e noite, além de rodas de conversa e atividades práticas nas tendas instaladas ao lado de fora do hospital. Segundo Érika Madeleine Carvalho, conselheira do Coren, a escolha de realizar as ações diretamente nas unidades hospitalares foi para facilitar o acesso dos profissionais aos treinamentos.

“Esse ano o Coren inovou, fazendo atividades voltadas estritamente para os profissionais de saúde. Antes fazíamos atividades nas universidades, nas salas de aula, e os profissionais não conseguiam sair do serviço para receber essa educação em saúde. Então tivemos a ideia de fazer as tendas do Coren nos principais hospitais do estado”, explicou Érika.

Nos dias 15 e 16 de maio, a programação seguirá para os municípios de Amajari, São João da Baliza, São Luiz, Normandia e Caracaraí, com atividades específicas voltadas para os profissionais de enfermagem que atuam nessas regiões.

Entre os profissionais que participaram das palestras no HGR está o técnico em enfermagem, Francimar Rodrigues, que trabalha na hemovigilância do HGR, e destacou a importância da iniciativa.

“Antes tínhamos que nos dirigir a outros órgãos fora da unidade. Isso dificultava muito os colegas que estavam de plantão, ficava ausente desses cursos que o Coren oferece durante a Semana da Enfermagem. Então isso está oportunizando a nós aqui, profissionais que trabalhamos dentro das unidades, a participar desses cursos que são importantes para o conhecimento de todos nós”, afirmou.

