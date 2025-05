Sessão da Tarde exibe Hoje Terça (13/05) na Globo; Sempre ao seu Lado; Hachiko; QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Por MRNews



Sessão da Tarde exibe o emocionante drama “Sempre ao Seu Lado” nesta terça-feira (13/05)

Terça-feira, 13/05/2025

Sessão da Tarde

Sempre ao seu Lado

Título Original: Hachiko

País de Origem: Americana/inglesa

Ano de Produção: 2009

Diretor: Lasse Hallstrom

Elenco: Richard Gere, Joan Allen, Cary-Hiroyuki Tagawa, Sarah Roemer, Jason

Alexander, Erick Avari

Classe: Drama

Parker se afeiçoa a um filhote de cachorro que levou para casa. O cão sempre o acompanha, mas um acontecimento inesperado muda sua vida.

A Sessão da Tarde desta terça-feira, 13 de maio de 2025, promete emocionar os telespectadores com um dos dramas mais comoventes do cinema moderno: “Sempre ao Seu Lado” (Hachiko: A Dog’s Story). A produção americana/inglesa de 2009, dirigida por Lasse Hallström, traz uma história inspiradora de amor, lealdade e amizade verdadeira entre um homem e seu cachorro. O longa será exibido na TV Globo logo após o programa Jornal Hoje, por volta das 15h25 (horário de Brasília).

Uma história baseada em fatos reais

“Sempre ao Seu Lado” é uma adaptação norte-americana da história japonesa de Hachiko, o cão da raça Akita que comoveu o mundo pela sua fidelidade ao dono. O filme conta com Richard Gere no papel principal, interpretando Parker Wilson, um professor universitário que encontra um filhote perdido na estação de trem. Ao levá-lo para casa, ele desenvolve um forte vínculo com o animal, que passa a acompanhá-lo todos os dias até a estação.

Com o tempo, a rotina entre homem e cão se transforma em um ritual tocante, que comove todos ao redor. No entanto, uma tragédia inesperada muda drasticamente o curso da história, colocando à prova a lealdade de Hachiko. Mesmo após a perda do dono, o cão continua retornando diariamente à estação de trem, aguardando por ele, numa prova de amor que atravessa os anos.

Elenco e direção de peso

Além de Richard Gere, o filme conta com as atuações marcantes de Joan Allen, Sarah Roemer, Cary-Hiroyuki Tagawa, Jason Alexander e Erick Avari. A direção sensível de Lasse Hallström, conhecido por outros dramas emocionantes como “Chocolate” e “Regras da Vida”, garante uma narrativa envolvente e delicada, capaz de tocar até os corações mais resistentes.

Por que assistir?

“Sempre ao Seu Lado” é um filme que resgata valores como lealdade, amizade verdadeira e o amor incondicional dos animais por seus donos. Com uma fotografia suave, trilha sonora tocante e atuações comoventes, o longa é uma verdadeira homenagem aos cães e à sua importância na vida das pessoas.

Prepare os lencinhos, porque esse é um daqueles filmes que fica na memória por muito tempo. Ideal para assistir com a família, o drama é uma excelente escolha para uma tarde tranquila repleta de emoção e reflexão.

Não perca “Sempre ao Seu Lado” na Sessão da Tarde, nesta terça-feira, 13/05, na TV Globo!

