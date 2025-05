SONORA – Santa Catarina lidera movimento inédito no Brasil com simulado de desastres naturais

No próximo domingo, 18, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SPDC), realiza o 1º Simulado Geral de Gestão de Desastres, um exercício sem precedentes no território nacional.

A ação, que já conta com a adesão de mais de 230 municípios catarinenses e prevê a mobilização direta de cerca de 240 mil pessoas, envolverá evacuações simuladas, instalação de abrigos temporários, cadastros populacionais, ajuda humanitária e distribuição de materiais educativos. Com a coordenação da SDC, o simulado será executado entre 8h e 17h do domingo, com participação ativa de equipes locais, regionais e estaduais, além de órgãos federais.

As inscrições estão abertas até o dia 16 de maio, e a SPDC reforça o convite aos municípios que ainda não oficializaram sua participação. A expectativa é atingir a adesão total dos 295 municípios, consolidando o exercício como o maior já realizado no Brasil em abrangência territorial e número de pessoas envolvidas.

O secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt, ressalta a importância da ação para ter um sistema verdadeiramente integrado e preparado:

SONORA

O Governo do Estado também pretende utilizar o evento como oportunidade para revisar protocolos, testar sistemas de comunicação, atualizar bases de dados e identificar, em tempo real, eventuais lacunas operacionais — uma espécie de ensaio geral diante de cenários reais de risco.