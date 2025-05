Governo de Roraima convoca novos professores para reforçar escolas

A Secretaria de Educação e Desporto publicou no Diário Oficial do Estado, a 18ª convocação do Processo Seletivo Simplificado para a Educação Básica. Os convocados atuarão nas escolas da rede pública estadual de ensino, tanto na capital quanto no interior.

A ação visa garantir a continuidade das atividades pedagógicas e administrativas em todas as modalidades de ensino ofertadas pela rede pública estadual. A chamada contempla 26 professores do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos – 2º e 3º segmentos).

Entre os nomes convocados, estão profissionais de diversas áreas, dentre elas, Artes, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Ensino Religioso e Língua Espanhola, reforçando a diversidade de disciplinas atendidas neste chamamento. Os municípios atendidos são Boa Vista, Cantá, Caroebe e Mucajaí.

A lista completa dos convocados pode ser conferida no meio do link. A diretora do Departamento de Recursos Humanos (DRH) da Seed, Raniely Souza, destacou a importância da nova convocação.

“Com essa 18ª chamada, damos continuidade ao nosso compromisso de manter o pleno funcionamento das unidades escolares, atendendo as demandas específicas de cada região. Estamos priorizando áreas com carência de profissionais e garantindo que os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade com equipes completas e preparadas”, afirmou.

A diretora também ressaltou o cuidado com a gestão eficiente do processo seletivo: “Estamos realizando as convocações de forma gradual e responsável, conforme a necessidade real das escolas. Isso permite uma melhor alocação dos profissionais, evitando desperdício de recursos e fortalecendo o sistema de ensino em todos os níveis”, explicou.

Assinatura de Contrato e Lotação

Os convocados devem comparecer nesta quarta-feira, 14, ao Departamento de Recursos Humanos da Seed, localizado na Praça do Centro Cívico, n° 550, Centro, com os documentos exigidos em edital, no horário das 8h às 13h.

“É fundamental que os convocados acompanhem o edital publicado no Diário Oficial do Estado. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido pode resultar na perda da vaga”, alertou Raniely.

O post Governo de Roraima convoca novos professores para reforçar escolas apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.