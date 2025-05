CSI recupera veículo um dia após registro do Boletim de Ocorrência

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

As equipes do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) e da Guarda Civil Municipal (GCM), órgãos da Prefeitura de São José dos Campos, demonstraram mais uma vez eficiência ao recuperar um veículo furtado no início desta semana.

Na noite de segunda-feira (12), o veículo foi estacionado no bairro Nova Detroit e, na manhã de terça-feira (13), o proprietário constatou o furto do automóvel e de pertences pessoais, incluindo um cartão de banco utilizado para saques em diversos locais.

Após o registro do Boletim de Ocorrência, o CSI iniciou o monitoramento do veículo e, na manhã desta quarta-feira (14), ele foi localizado e recuperado pelas equipes da Guarda, por meio do Grupamento Tático com Apoio de Motocicletas (GTAM), no bairro Jardim Pôr do Sol.

Alívio e Gratidão

“Sou imensamente grato pela resposta rápida e pelo profissionalismo de toda a equipe da GCM”, afirmou Tiago, de 26 anos, advogado e proprietário do veículo, que o utiliza diariamente para o trabalho.

A ação rápida e coordenada entre o CSI e a GCM reforça o compromisso da Prefeitura de São José dos Campos com a segurança da população.

Casos como este evidenciam a importância da tecnologia aliada ao trabalho ostensivo das forças de segurança, garantindo não apenas a recuperação de bens, mas também a tranquilidade dos cidadãos.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Proteção ao Cidadão