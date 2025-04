Fundo social de solidariedade oferece oficina gratuita de panificação – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Foto: Divulgação Semuc Cores, música e diversão marcaram a apresentação do “Mundo Bita” na programação para crianças do Carnaval da Prefeitura de Boa Vista, neste domingo, 2, na Praça Chico do Carneiro, Bairro dos Estados. Com a temática, “Folia que abraça, cidade que cuida”, o evento tem lugar garantido para foliões de todas as idades, sejam crianças, adultos […]