Projeto Som da Fé leva música aos pacientes e servidores do HGR

Na manhã desta segunda-feira, 7, os corredores, recepção e setores de internação do Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento receberam uma visita especial da Banda de Música da Polícia Militar de Roraima.

Essa é a primeira apresentação do projeto Som da Fé, que busca criar momentos de acolhimento e conforto por meio da música para pacientes e servidores da saúde.

Idealizado pela corporação, em parceria com a Sesau (Secretaria de Saúde), o projeto será levado para as unidades hospitalares do Estado ao longo do ano, unindo arte, espiritualidade e saúde pública.

“A ideia é que a banda visite as nossas unidades de saúde, levando um acalento e um conforto para aquele paciente que no momento está tratando de alguma patologia. Estamos muito felizes com a participação deles aqui hoje, e eu tenho certeza que a apresentação será linda”, destacou a secretária de Saúde, Adilma Rosa de Castro.

A apresentação percorreu os setores da unidade hospitalar, respeitando o ambiente clínico e os cuidados com os pacientes internados. O objetivo é estender as ações também à Maternidade Nossa Senhora de Nazareth, Hospital Coronel Mota e outras unidades da rede pública e particular.

“Estaremos levando esse projeto a todas as unidades, do governo, da prefeitura, particulares e outros municípios também, pois acreditamos que todos precisam. Muitas vezes as recuperações duram bastante tempo, levaremos a banda de música para tocar, até prestar uma homenagem a essas pessoas, a pessoa vai se sentir muito feliz e a recuperação acredito que vai ser bem mais rápida.”, afirmou o comandante-geral da PMRR, coronel Miramilton Goiano.

A iniciativa também integra o processo de humanização dentro do HGR, estimulando acolhimento e interação, tanto para quem está em tratamento quanto para os profissionais que atuam diariamente na unidade.

“Essa iniciativa de trazer o projeto Som da Fé para dentro do hospital é mais uma iniciativa para humanização, humanização do serviço, trazer o lúdico para dentro do hospital, trazer um acolhimento aos pacientes nesse momento de enfermidade e também para os servidores”, ressaltou a diretora-geral do HGR, Patrícia Renovato.

A Banda de Música preparou um repertório com canções calmas e melodias religiosas, cuidadosamente selecionadas para o ambiente hospitalar, com o objetivo de aliviar momentos de tensão e criar uma atmosfera de tranquilidade para todos.

“O projeto tem o intuito de trazer através da música para os pacientes, trazer um pouco de paz, de alegria, um pouco de consolo, porque nós sabemos que estar em um hospital não é fácil nem para o paciente e também para quem trabalha”, explicou o comandante da Banda de Música da PMRR, major Cristiano Calú.

A visita emocionou pacientes e acompanhantes, como a aposentada, Lúcia Freitas, que acompanhava o marido internado na unidade. Para ela, o gesto trouxe conforto em meio à rotina hospitalar.

“Eu estou muito satisfeita com a surpresa que tive da banda vir tocar a música para nós, porque quem está em um hospital ou quem está em qualquer lugar precisando de uma palavra de carinho, de um acalento, é muito importante ouvir uma mensagem religiosa, ouvir uma mensagem de carinho, não importa a sua religião”, declarou Lúcia.

