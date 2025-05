Operário x Botafogo-SP ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Por MRNews



A partida entre Operário x Botafogo-SP é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (17) às 16 hs (horário de Brasília). A partida ttem Operário-PR mo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO CRB

Notícias do Cuiabá

Menu

dcmais

Chapecoense x Cuiabá ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Ferroviária x Avaí ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Esportes

Operário x Botafogo-SP no Couto Pereira em busca da quarta vitória na Série B

O Operário Ferroviário será o mandante no duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto neste sábado (17), às 16h (horário de Brasília), pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. A partida, no entanto, será realizada em Curitiba, no Estádio Couto Pereira, devido ao replantio do gramado do Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Situação das equipes

O Fantasma ocupa a 10ª colocação na tabela e busca sua quarta vitória na competição. O time venceu recentemente o Cuiabá e o América-MG e tenta embalar na Série B.

O Botafogo-SP, por outro lado, não vive boa fase. A equipe soma apenas cinco pontos, com uma vitória, dois empates e quatro derrotas, figurando na parte de baixo da tabela.

Torcida e ingressos

Apesar da distância entre Ponta Grossa e Curitiba, a torcida do Operário promete comparecer em bom número. A Torcida Organizada Trem Fantasma anunciou caravana para acompanhar a partida no Couto Pereira.

América-MG x Paysandu ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Remo x Vila Nova ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Os ingressos estão sendo vendidos no site FutebolCard e na Loja do Fantasma, anexa ao Germano Krüger. Apenas os setores Pro Tork (mandante) e visitante foram liberados. Os valores são de R$ 100 (com meia-entrada garantida por lei). Os portões abrem às 14h.

Onde assistir Operário x Botafogo-SP

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN, para assinantes de TV fechada, e na plataforma Disney+ Premium, via streaming.

Tags: Operário Ferroviário, Série B 2025, Botafogo-SP, Couto Pereira, Campeonato Brasileiro, futebol paranaense, ingressos Operário, onde assistir Operário x Botafogo

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.