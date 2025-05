Dois homens são presos por suspeita de enterrar drogas no quintal de casa em RR

Foto: Divulgação



Dois homens foram presos suspeitos de esconder drogas enterradas no quintal de casa, em Roraima.

De acordo com policiais do grupo Tático Ostensivo Rodoviário, um dos suspeitos foi abordado quando saía de uma residência. Com ele, a equipe encontrou diversas trouxinhas de entorpecentes. Além disso, um outro homem ao ver a polícia correu para dentro da casa, mas acabou detido.

Durante a busca os agentes encontraram dentro da casa, uma grande quantidade de skunk, pasta base e cocaína. Do mesmo modo, a polícia encontrou mais das drogas enterradas no quintal, além de balanças de precisão, dinheiros trocados e demais materiais que ratificam o ilícito de tráfico de drogas. Por fim, a equipe levou a dupla para a delegacia.

Fonte: Da Redação