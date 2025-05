Palmeiras x Bolívar, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (15), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Palmeiras x Bolívar acontece Hoje (15) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Palmeiras x Bolívar: Ingressos à Venda para o Jogo da Libertadores no Allianz Parque

O Palmeiras se prepara para mais um compromisso decisivo na Conmebol Libertadores 2025. O Verdão enfrenta o Bolívar nesta quinta-feira, 15 de maio, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos. A partida pode garantir ao time paulista a melhor campanha geral da fase de grupos com uma rodada de antecedência.

Segundo informações divulgadas pelo clube e publicadas no Nosso Palestra, até as 11h40 desta quarta-feira (14), cerca de 19.100 ingressos já haviam sido vendidos para o confronto, demonstrando a expectativa de casa cheia. A comercialização teve início na segunda-feira (12), às 10h, de forma exclusiva para os sócios-torcedores Avanti, através do site www.ingressospalmeiras.com.br. Já a venda para o público geral começou na quarta-feira (14), também às 10h.

Valores dos ingressos para Palmeiras x Bolívar

Os preços para o duelo no Allianz Parque variam de acordo com o setor do estádio. Confira abaixo a tabela completa:

Geral Norte : R$ 80,00 (inteira)

: R$ 80,00 (inteira) Gol Norte : R$ 220,00 (inteira) | R$ 110,00 (meia)

: R$ 220,00 (inteira) | R$ 110,00 (meia) Gol Sul : R$ 340,00 (inteira) | R$ 170,00 (meia)

: R$ 340,00 (inteira) | R$ 170,00 (meia) Central Leste : R$ 400,00 (inteira) | R$ 200,00 (meia)

: R$ 400,00 (inteira) | R$ 200,00 (meia) Central Oeste : R$ 420,00 (inteira) | R$ 210,00 (meia)

: R$ 420,00 (inteira) | R$ 210,00 (meia) Superior Norte e Sul : R$ 280,00 (inteira) | R$ 140,00 (meia)

: R$ 280,00 (inteira) | R$ 140,00 (meia) Superior Leste e Oeste: R$ 300,00 (inteira) | R$ 150,00 (meia)

O setor Geral Norte, com preço promocional de R$ 80, é o mais acessível, possibilitando que mais torcedores estejam presentes em um jogo que pode ser determinante para a trajetória do clube no torneio continental.

Próximos compromissos do Verdão

O calendário do Palmeiras segue movimentado. Após o confronto com o Bolívar, o Verdão terá mais dois importantes desafios:

Red Bull Bragantino x Palmeiras – Brasileirão – 18 de maio, 16h

– Brasileirão – 18 de maio, 16h Palmeiras x Ceará – Copa do Brasil – 22 de maio, 19h30

Torcida que canta e vibra

