Athletic x Cuiabá; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Athletic x Cuiabá é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (31) às 20h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Athletic como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Athletic x Cuiabá: veja onde assistir, escalações e palpites para o duelo da Série B

Neste sábado, 31 de maio de 2025, às 20h30 (horário de Brasília), Athletic e Cuiabá se enfrentam na Arena Independência, em Belo Horizonte, em confronto válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+, plataforma de streaming que exibe os jogos da ESPN no Brasil.

Athletic busca reação na Série B

Em sua primeira participação na Série B, o Athletic vem enfrentando dificuldades. A equipe mineira amarga duas derrotas consecutivas e ocupa atualmente a 18ª posição na tabela, com apenas seis pontos conquistados em nove jogos. Para tentar mudar esse cenário, o técnico Roger Silva trabalha com possíveis mudanças na escalação titular.

Entre os nomes cotados para começar jogando estão o lateral-direito Wesley Gasolina e o meia Matheus Guilherme, que entraram no segundo tempo na rodada passada. A expectativa é que a equipe adote uma postura mais ofensiva para tentar conquistar a primeira vitória em casa nesta Série B.

Provável escalação do Athletic:

Jefferson Luis; Wesley Gasolina, Alex, Sidimar e Rodrigo Gelado; Diego Fumaça, Amorim, David Braga e Matheus Guilherme; Neto Costa e Max.

Cuiabá mira o G-4 da Série B

Do outro lado, o Cuiabá chega embalado após vencer o confronto direto contra o Vila Nova e soma 15 pontos, ocupando a 7ª colocação. O Dourado está apenas a um ponto do G-4 e busca mais um resultado positivo para entrar de vez na briga pelo acesso à Série A.

Com o elenco completo e sem suspensões, o técnico Guto Ferreira deve repetir a formação que venceu na última rodada. A confiança no grupo é alta, principalmente pelo bom desempenho dos meias e atacantes no setor ofensivo. O trio Derik Lacerda, Edu e Juan Christian vem sendo destaque nas últimas partidas.

Provável escalação do Cuiabá:

Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Sander; De Lucca, Denilson e Max; Derik Lacerda, Edu e Juan Christian.

Arbitragem confirmada

A CBF escalou Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) como árbitro principal. Ele será auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Hugo Filemon Soares Pinto, ambos também do Rio de Janeiro. O VAR ficará sob responsabilidade de Douglas Schwengber da Silva (RS).

Palpites e expectativa

Com o Athletic pressionado e o Cuiabá em ascensão, os analistas apostam em um jogo equilibrado. André Donke acredita em vitória do Dourado por 2 a 1. Já Paulo Cobos e Ubiratan Leal apostam no empate por 1 a 1.

