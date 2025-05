Posted on

Até dia 12 de julho, as forças de segurança de Santa Catarina atuam em conjunto para acelerar o cumprimento dos mandados judiciais expedidos pelo Poder Judiciário, além de palestras e rodas de conversa com grupos de idosos. A ação visa reforçar o enfrentamento aos crimes contra os idosos no estado, como ressalta a delegada Patrícia […]