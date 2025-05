Sanitaristas mirins visitam Cavalaria da Polícia Militar de Roraima

Os Sanitaristas Mirins de Boa Vista participaram de uma visita educativa à Cavalaria da PMRR (Polícia Militar de Roraima), no Parque de Exposições Dandãezinho, na zona Rural de Boa Vista. A atividade teve como objetivo aproximar os alunos do universo dos equinos, proporcionando aprendizado sobre manejo, temperamento, pelagens, principais doenças, baias e formas adequadas de interação com os animais.

A ação, promovida pela Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima), foi acompanhada pelos fiscais agropecuários e médicos veterinários Ana Nóbrega e Sylvio Botelho. Eles destacaram a importância da experiência para o desenvolvimento de noções de bem-estar animal e responsabilidade sanitária entre os jovens.

“Essa experiência lúdica e educativa reforçou a importância do cuidado com os equinos, para despertar nos sanitaristas noções de bem-estar animal e responsabilidade sanitária”, afirmou Ana Nóbrega, coordenadora do projeto.

Durante a visita, os alunos puderam observar de perto a estrutura das baias, conhecer os cuidados com alimentação, higiene e manejo dos cavalos utilizados pela PMRR. A interação direta com os animais foi orientada por profissionais especializados da Aderr, o que contribuiu para a formação de vínculos de respeito e afeto pelos cavalos.

“Esse tipo de vivência é fundamental para formar cidadãos mais conscientes sobre a importância do cuidado com os animais e entender mais sobre os cavalos,” ponderou Sylvio Botelho.

O projeto

O Projeto Sanitaristas Mirins é desenvolvido pelo Governo do Estado de Roraima, por meio da Aderr, com apoio da deputada Ângela Águida Portella, que destinou recursos para sua execução. A iniciativa busca transformar alunos de escolas públicas em agentes multiplicadores de educação sanitária, por meio da sensibilização e do engajamento.

O programa contempla atividades voltadas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com foco em saúde humana, animal, vegetal, ambiental e segurança alimentar. Também prevê ações de conscientização sobre o controle e a prevenção de doenças animais, zoonoses e pragas vegetais em diferentes espaços públicos.

Ao final do projeto, cada um dos 30 alunos participantes com frequência comprovada receberá um tablet e um certificado de conclusão.