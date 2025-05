REPUBLICAÇÃO – AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2025 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GEOLOCALIZADOR AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS. PARA VEÍCULOS AUTO FOSSA DE TERCEIROS, ATUANTES NO PERÍMETRO MUNICIPAL DE BONITO/MS PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Foto: Divulgação Semuc O Procon Boa Vista iniciou nesta terça-feira, 1º, as ações de fiscalização do tempo de espera nas agências bancárias. Por meio de conversas com os consumidores, o objetivo é garantir o cumprimento da Lei das Filas (nº 1.337/2012), que estabelece máximo de 20 minutos (dias normais) e de 30 minutos (vésperas […]